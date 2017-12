Eminem má strach pred útokmi, tak si zaobstaral dvojníka

18. mar 2003 o 10:54 © TASR 2003

Londýn 18. marca (TASR) - Kontroverzný raper Eminem (30) má opätovne veľký strach pred vražednými útokmi a bojí sa, že sa stane ďalšou obeťou na rapovej scéne.

Strach amerického speváka, ktorý v súčasnosti žne úspechy so skladbou Lose Yourself z filmu 8 Mile nominovanou na Oscara, je až taký veľký, že si zaobstaral dvojníka. Informuje o tom britský denník The Sun.

Nie je známe, kto je jeho dvojníkom, ktorý ho má zastupovať počas kritických situácií. Eminem má najmä obavy po zavraždení rapera Jam Master Jaya. Počas minulého roku Eminem vzbudil rozruch s videom, kde bol preoblečený za topteroristu Usámu bin Ládina. Neskôr sa priznal, že sa obáva útokov zo strany teroristov.