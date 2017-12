Miliardár McCartney sa vrátil

19. mar 2003 o 9:00 PETER BÁLIK

FOTO - AP

Európske turné, nové DVD a živý dvojalbum. To je zatiaľ tohtoročná bilancia bývalého člena The Beatles Paula McCartneyho. A k tomu ešte jedno prvenstvo. Podľa amerického magazínu The Rolling Stone sa stal prvým hudobníkom na svete, ktorý má na konte viac ako miliardu dolárov.

Legendárny ľavoruký basista a pesničkár je dnes určite najlepšie zarábajúcim hudobníkom šoubiznisu. Len jeho minuloročné americké turné mu vynieslo 72,1 milióna dolárov. Len na porovnanie, zarobil o tridsať miliónov viac ako štyria členovia The Rolling Stones.

Macca alebo Šéf, ako ho familiárne prezýva britská tlač, ale s aktivitami nekončí a po desiatich rokoch sa vracia na starý kontinent. Dvadsiateho piateho marca odštartuje európske turné Back In The World. Na ceste ho bude sprevádzať dvanásť kamiónov, s ktorými navštívi známe európske metropoly s výnimkou Prahy a 14. mája zavíta aj do Viedne.

Tí, ktorí sa na jeho koncert nedostanú, môžu si aspoň vychutnať aktuálny živý dvojalbum alebo DVD z predchádzajúceho amerického turné. Volá sa Back In The US a je slovnou hračkou pesničky Back In The USSR, ktorú The Beatles pred rokmi zaradili na famózny Biely dvojalbum.

Po rozpade The Beatles sa McCartney dlhé roky pokúšal vymaniť z tieňa svojej predchádzajúcej tvorby. Dnes je už k svojim fanúšikom ústretovejší: „Keď som rozmýšľal nad pesničkami, ktoré by som chcel hrať, predstavil som si seba v koži fanúšika, ktorý sa v duchu pýta: Čo by som chcel od neho počuť?“

Trojhodinový filmový dokument je koncipovaný ako rockové „road movie“, príbeh skupiny na pódiu aj mimo neho. Tým dostali fanúšikovia možnosť nazrieť McCartneymu do súkromia: „Chcel som zachytiť čaro kúzelných koncertných nocí na ceste ako pamiatku pre výborné publikum, ktoré nás sprevádzalo po náročných šnúrach.“

Paul tvrdí, že na starom kontinente odznejú skladby The Beatles, ktoré tu nikdy nehral, ale 37 živých piesní z CD Back In The World je vodidlom, akú podobu budú mať európske koncerty - poriadna dávka McCartneyho piesní z obdobia liverpoolskej štvorky, niečo od jeho druhej skupiny The Wings, zo sólovej kariéry a minuloročného albumu Driving Rain.