Knopfler havaroval

19. mar 2003 o 11:00

Niekdajší frontman skupiny Dire Straits Mark Knopfler sa musel nechať ošetriť v nemocnici po nehode, ktorá sa mu stala na motocykli. Informovala o tom v noci na včera hovorkyňa londýnskej St Thomas‘ Hospital. Päťdesiattriročný spevák a gitarista utrpel zlomeninu kľúčnej kosti a šiestich rebier. Hudobníkov stav bol stabilizovaný a po ošetrení ho prepustili z nemocnice.

Knopfler sa dostal na motocykli Honda do kolízie s Fiatom Punto v luxusnej londýnskej štvrti Belgravia v pondelok v dopoludňajších hodinách. Vodička automobilu vyviazla z nehody bez zranení.

Knopfler mal s Dire Straits na konte sériu hitov vrátane titulov Sultans of Swing a Money for Nothing. V apríli má začať európske koncertné turné.

(tasr)