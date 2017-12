Oscary sa budú musieť zaobísť bez tradičného červeného koberca

Hollywood 19. marca (TASR) - Ceremónia slávnostného odovzdávania Oscarov, ktorá sa má uskutočniť v nedeľu uprostred hroziaceho vojnového konfliktu v Iraku, sa bude musieť zaobísť bez predvádzania sa celebrít na červenom koberci.

Filmová akadémia Academy of Motion Picture Arts and Sciences v Hollywoode to oznámila v utorok večer miestneho času.

Tým odpadáva aj tradičné uvítanie prominentov s rozhovormi, fotením a nadšenými výkrikmi netrpezlivých fanúšikov. Producent podujatia Gil Cates to pred novinármi odôvodnil tým, že viacerí hostia by sa vzhľadom na práve prebiehajúce vojnové prípravy cítili pri takejto ceremónii nepríjemne.

Cates tiež oznámil, že stanica ABC, ktorá odvysiela oscarový večer, bude môcť prerušiť jeho vysielanie dôležitými správami týkajúcimi sa Iraku.

Akadémia však ďalej pracuje na tom, aby sa show začala vysielať o 17.30 h miestneho času. Oscarová noc je vrcholom roka pre celý filmový priemysel v Hollywoode.