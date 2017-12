Český Kryštof uspel aj v internetovej hudobnej ankete

Bratislava 19. marca (TASR) - Česká kapela Kryštof sa stala Skupinou roka a ich pesnička Obchodník s deštěm Hitom roka internetovej súťaže České internetové hudobné ceny.

Hudobný server MusicServer.cz zverejnil výsledky 3. ročníka súťaže takpovediac v predvečer vyhlásenia Výročných hudobných cien APH Anděl 2002. Dve ocenenia, a to v kategóriách Skladba a Videoklip roku získala skupina Ecstasy Of St. Theresa s nahrávkou Iďm (Not Really) Optimistic. Ostravský Kryštof okrem toho získal ocenenie za najlepšie webové stránky. Skupina, ktorá internetovej súťaži dominovala i vlani, si už minulý týždeň odniesla všetky hlavné ceny v ankete Žebřík 2002 časopisu Report. Čitatelia ju zvolili Skupinou roku, ich album V siločarách za Album roku a skladbu Obchodník s deštěm za Skladbu roku.

O jednotlivých víťazoch internetových hudobných cien rozhodovali návštevníci internetovej stránky, iba v dvoch kategóriách (český album a skladba roku) rozhodovali redaktori serveru. V zahraničnej časti získali po dve ocenenia speváčka Norah Jones (Speváčka a Objav roka) a U2, ktorí vyhrali Skupinu roku a ich Electrical Storm sa stala Skladbou roku.