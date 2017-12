Sklovska a Noga si prvýkrát spolu zaspievali

Bratislava 19. marca (TASR) - Legendárny duet zo 70. rokov Something Stupid, ktorý pred časom opäť oživili svetové hviezdy Nicole Kidmanová a Robbie ...

19. mar 2003 o 17:27 © TASR 2003

Bratislava 19. marca (TASR) - Legendárny duet zo 70. rokov Something Stupid, ktorý pred časom opäť oživili svetové hviezdy Nicole Kidmanová a Robbie Williams, si spolu zaspievali aj Sisa Sklovska a Miro Noga.

Bolo to ich prvé spoločné vystúpenie a nápad vznikol spontánne pri zostavovaní dramaturgie otváracieho Magického večera Autosalónu Bratislava 2003. "Uvažovali sme najskôr o známej árii z Fantóma opery alebo niečom podobnom, čo má Sisa vo svojom repertoári a nakoniec sme sa rozhodli pre Something Stupid. Ja osobne si pesničku pamätám ešte z detstva, takže to pre mňa bolo také príjemné retro," hovorí Miro Noga na adresu skladby, ktorej slovenský text pochádza z pera Milana Lasicu.

Ako herec a zabávač tvrdí, zo spoločného vystúpenia mal dobrý pocit, spievalo sa im vraj ľahučko, pretože Sisa je podľa jeho slov vynikajúca umelkyňa a ich spolupráca má perspektívu i do budúcnosti. "Bolo to naše prvé spoločné vystúpenie, no určite nie posledné. Poznáme sa už roky, sme dobrí kamaráti. Miro je nielen vynikajúci herec, ale aj výborný muzikálový spevák," doplnila jeho slová speváčka, ktorá na pódiu vďaka opätkom svojho partnera o niekoľko centimetrov prevýšila. Na záver vystúpenia si ho nežne privinula na hruď a omotala červeno-čiernym boa. Ani jednému z nich však výškový rozdiel neprekážal, pretože ako Noga s úsmevom prezradil, "v šatni na tom boli bez Sisiných lodičiek rovnako".