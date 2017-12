Angelina Jolieová rada číta bulvárnu tlač a zabáva sa na klebetách

Los Angeles 20. marca (TASR) - Americká filmová hviezda Angelina Jolieová si každé ráno rada zalistuje v bulvárnej tlači, aby sa oboznámila s najnovšími ...

20. mar 2003 o 11:00 © TASR 2003

Los Angeles 20. marca (TASR) - Americká filmová hviezda Angelina Jolieová si každé ráno rada zalistuje v bulvárnej tlači, aby sa oboznámila s najnovšími klebetami, vrátane informácií o nej samotnej. Je totiž zvedavá, čo zasa vymysleli novinári, ktorých denným chlebíčkom je zverejňovanie najrôznejších fám.

Herečkinou obľúbenou hrôzostrašnou historkou je údajne od vlaňajška informácia, podľa ktorej práve ona naháňala manžela s nožom v ruke s cieľom zavraždiť ho, v dôsledku čoho strávila potom istý čas v psychiatrickej liečebni.

Jedna z najobsadzovanejších herečiek súčasnosti to komentovala slovami: Je to veľká hlúposť hneď z dvoch dôvodov. Po prvé, ani slovo z príbehu sa nezakladá na skutočnosti a po druhé, ak by som to bola chcela urobiť, tak by som tak aj učinila. Snáď len nie som taká babráčka, aby som pritom chybila," dodala.

Trojnásobná držiteľka Zlatých glóbusov (Gia, George Wallace a Girl Interrupted), ktorú za výkon vo vedľajšej úlohe posledného z menovaných diel ocenili aj Oscarom, spolupracovala už s hviezdami ako Sean Connery, Denzel Washington, Nicolas Cage, ale aj so svojím otcom Jonom Voightom.