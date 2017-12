Buty sa po štyroch rokoch predstavili samostatným koncertom v Bratislave

Bratislava 19. marca (TASR) - Pohoda a dobrá nálada nevládla len na koncerte českej skupiny Buty, ale aj v šanti pred jeho začiatkom.

"Veľmi sa koncert tešíme, pretože sme tu už štyri roky nehrali samostatný koncert. Slovenské publikum je spontánne a vždy sa nám tu dobre koncertovalo," skonštatoval bubeník a manažér kapely Richard Koczek. Členovia skupiny vraj majú občas pred vystúpením trému, no na žiadny špeciálny rituál si nepotrpia. "Len desať minút pred začiatkom koncertu vypoklonkujeme všetkých zo šatne a chceme byť sami, aby sme sa pripravili a skoncentrovali," prezradil Richard. Plnej Estrádnej hale bratislavského Parku kultúry a oddychu sa potom kapela, známa svojím recesistickým prístupom k hudobnému štýlu a prednesu, predstavila dvaapolhodinovou šou, v ktorej nechýbali osvedčené hity a publikum sa "chytalo" i počas pesničiek z najnovšieho albumu Normale, ktorý vyšiel v decembri minulého roku. Inšpiráciu pri ňom kapela v zložení Radek Pastrňák, Richard Kroczek ml., Petr Vavřík, Milan Nytra, Maroš, Švejk a Milan Straka hľadala v cigánskej muzike. "Je to vlastne taká spomienka na mladé časy v Ostrave, pretože každý z nás mal rómskeho kamaráta. Dosť často sa nás ľudia pýtali, či nechceme urobiť nejakú tanečnú pesničku, ako to robia všetci a je to moderné. Tak nás nový album trochu dotlačil k tomu, aby sme urobili modernú cigánsku pieseň," uviedol Richard na margo temperamentnej skladby Totále, ktorá nadšencov doslova rozvášnila, s tým, že ide o totálnu recesiu.

Kapela pristupuje svojským spôsobom i ku koncertovaniu. "Nechceli by sme niekoho uraziť, ale nikdy sme nemali záujem využiť našu popularitu na to, aby sme sa hrali na čísla a naháňali kšefty. Mohli by sme zarábať omnoho viac ako zarábame, ale my chceme byť vzácni. A keď je koncert Buty, tak ho chceme dobre pripraviť, aby sa ľudia mali na čo tešiť a nehovoriť si ďbudú tu Buty, ale teraz na nich nepôjdem, uvidím ich v lete na festivaleď," vysvetlil koncertnú politiku Richard s tým, že im veľa ľudí túto cestu vyčíta, ale podľa jeho slov 60 koncertov ročne zasa nie je až tak málo a uživiť viac ako dvadsať ľudí na koncerte v malom meste nie je "žiadna sranda".

Na Slovensku sa kapela najbližšie predstaví v auguste na festivale Hodokvas v Modre.