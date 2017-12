Eminem ako skvelý biely odpad

Príbeh sa začína presne tak, ako sa začínajú prudké kariéry - pred zrkadlom, tam kde chalani šalejú s pomyselnou gitarou a zasnené dievčatá spievajú s kefou v ruke namiesto mikrofónu.

8 Mile (8 Mile) * USA 2002 * 110 minút * Réžia: Curtis Hanson * Hrajú: Eminem, Kim Basingerová, Mekhi Phifer, Brittany Murphyová, Evan Jones * Premiéra v SR: dnes

A po dvoch hodinách ich vidíme vo svetle reflektorov na pódiu a svet im leží pri nohách.

Eminem sa meravo pozoruje v slepom zrkadle na špinavej stene. Očakávame, že o dve hodiny sa bude kĺzať davom v elegantnej limuzíne, vidíme svet, v ktorom sa mládež motká bez cieľa a bez nádeje, ruinami bývalej priemyselnej metropoly.

Eminem vyjde na pódium, pozrie sa rozdivočenému publiku do rozrehotaných čiernych tvárí. „Zbaľ si svoj biely zadok,“ revú. Biely chlapec, ktorému hovoria Králik, zo seba nedostane ani slovo. A tak ide domov, k svojej príliš mladej, príliš blonďavej a najmä opitej matke do odstaveného karavanu - „osem míľ“ za Detroitom. Matku hrá Kim Basingerová.

Zničiť kultúru

Tento film na jeseň ovládol americké kiná. Zatienil komédie, akčné aj rodinné filmy. Eminema zahrnuli chválou a cenami. Králik v ňom úspešne soptil, varovné hlasy varovali, ale celá Amerika ho chcela vidieť. Vznikol videoklip, v ktorom Eminem poskakoval ako talibu. Potom vyhlásil: „Usáma chce zničiť americkú kultúru, a vlastne to chcem aj ja.“ To bolo cool.

Eminem prerazil s nadávaním publiku a sebe. Napriek všetkému sa stal miláčikom. Osem míľ ho vracia aspoň na plátne tam, odkiaľ prišiel, na ulicu. Na miestach vlastnej minulosti predvedie Eminem týždeň zo života Jimmyho Smitha jr.

Detroit roku 1995, karavany za hranicou mesta, ôsma míla - hranica metropoly a periférie, bielej a čiernej. Detroitské automobilky sú vymreté a jedným z dôsledkov tvrdej Reaganovej politiky je prudko schudobnená biela stredná vrstva. Králikovi kamaráti sa vozia na vrakoch z lepších čias Detroitu, ktoré pri troche šťastia dohrkocú po najbližší roh.

Biely odpad

Režisér Curtis Hanson vzkriesil s Eminenom dávny hollywoodsky žáner sociálneho realizmu, vlastne v našej časti sveta by sme mohli povedať socialistického realizmu, keby to slovo nemalo takú zlú povesť. Je to pre Ameriku silný symbol, keď Jimmyho rozpadávajúce sa auto v srdci svetového automobilového priemyslu každú chvíľu nevládze naštartovať.

Tu nevidieť horiace smetiaky, ostnatý drôt ani mafiánskych vládcov geta ovešaných zlatými reťazami. Vidíme: hrdzu, betón, pouličných raperov. Pozoruje ich ručná kamera, zblízka, bez veľkých celkov. A Eminem nehrá seba, len jednu svoju verziu - smutného hrdinu. Najsilnejšie sú scény rapových duelov, nabité výbušným napätím. Curtis Hanson nás šikovne vodí touto biednou bezútešnou mladosťou, čiernych aj bielych okrajov veľkomiest. V rape, folklóre slumov, dostala výraz akási melancholická zúrivosť bez ohľadu na farbu pleti. Dáva šancu na identitu - rapujú, teda sú.

Kto je Králik Eminem? „Som biely odpad,“ hovorí. Smejú sa mu, že je „Elvis“, beloch, čo sa chce priživiť na čiernej kultúre. Nakoniec zvíťazí v rapovom dueli s temným, zlostným černochom. Dojemne, ako začínajúci Rocky. Vyhrá, lebo je vtipnejší, lebo rozosmeje a prekvapí publikum, tak ako Eminem Ameriku. Kamaráti mu predpovedajú slávu. Ale Králik sa zasa vráti k matke - získal vážnosť a sebaúctu. A Eminem medzitým dobýja svet.