Pri udeľovaní Oscarov nebude červený koberec

20. mar 2003 o 13:00

Pri odovzdávaní filmových Oscarov bude v nedeľu pred vchodom do budovy chýbať tradičný červený koberec. Ako v utorok uviedli organizátori ceremónie, dôvodom je hroziaca vojna v Iraku. Viaceré hollywoodske hviezdy sa totiž sťažovali, že by sa necítili dobre pri pózovaní pre fotoreportérov, ak by boli USA v tom čase vo vojne s Irakom.

Udeľovanie cien môže zdržať aj rozhodnutie televíznej stanice ABC, ktorá dá vo svojom vysielaní jednoducho prednosť vojnovým správam. (sita)