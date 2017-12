Vláda si prezerala nové divadlo

BRATISLAVA - Na novostavbe SND sa to v poslednom čase hemží návštevami najvyšších predstaviteľov štátu. Na konci februára ju navštívil prezident, včera sa po stavbe na pozvanie ministra kultúry Rudolfa Chmela prešiel premiér Mikuláš Dzurinda v sprievode .

20. mar 2003 o 15:00 MIRKA HOROBOVÁ

Bude z toho pekné divadlo? Novostavbu SND (zľava) si prezreli jeho riaditeľ Dušan Jamrich a členovia vlády Ivan Mikloš, Rudolf Chmel, premiér Mikuláš Dzurinda, Róbert Nemcsics, Eduard Kukan a sčasti skrytý Ivan Šimko. FOTO SME - PAVOL FUNTÁL

Rozhodnutie, či bude, alebo nebude v budove zasadnutie Parlamentného zhromaždenia NATO naplánované do Bratislavy na prelom mája a júna budúceho roku však včera nepadlo. Donedávna o tejto možnosti hovoril Chmel, v utorok jeho stranícky kolega Jozef Banáš. „Vláda by mala urobiť rýchle rozhodnutie o dostavbe divadla.“ Slovensko do apríla musí oznámiť, kde by sa mohlo zhromaždenie konať.

Vedenie parlamentu apeluje na vládu, aby hľadala 1,2 miliardy korún na dokončenie aspoň kongresového centra v divadle, kde by sa zasadnutie uskutočnilo. Minister kultúry Rudolf Chmel je podľa Banáša tejto myšlienke naklonený. Ak budú peniaze, je vraj v silách stavbárov do konca roka priestory dokončiť.

„Neexistuje nijaké kladivo ani na vládu, ani na dokončenie tej-ktorej investície. Ani demagógia nám nepomôže,“ povedal po prehliadke staveniska premiér. „Parlamentné zhromaždenie zvládneme v prostredí, ktoré na to vyberieme, ktoré sa bude na to hodiť,“ dodal rázne. Odmieta totiž spájať dostavbu divadla a určenie miesta pre parlamentné zhromaždenie.

Na dostavbu SND je zo štátneho rozpočtu vyčlenených takmer pol miliardy korún. Na budúci rok Chmel rátal s ďalšími 800 miliónmi, či ich rezort dostane, nie je jednoznačné. Zástupcovia vlády po včerajšej prehliadke od Chmela požadujú, aby vláde predložil presný audit, koľko peňazí treba na dokončenie stavby, ale aj na jej prevádzku, plus predstavu o ďalšom využití jej priestorov. Dokument bude podrobený nezávislej oponentúre, povedal Mikloš, potom vláda rozhodne. Od Chmelovho dokumentu sa očakáva, ako povedal premiér, že bude „pojednávať o tomto potenciálnom stánku kultúry, ale aj o celkových kultúrnych kapacitách v našej krajine. Preukáže takú alebo onakú opodstatnenosť, vyššiu alebo nižšiu, tohto zamýšľaného zariadenia“.

Chmel sľúbil, že materiál pripraví do mesiaca. Pred dvoma týždňami hovoril, že „kultúra si divadlo zaslúži“, včera spomenul potrebu „sociologickej sondy“ na tému „aká je potreba tohto divadla dnes, aj v porovnaní s celou divadelnou scénou na Slovensku“. Budova by podľa neho mohla slúžiť aj ako reprezentačné kongresové centrum.

Prvý stavebný kameň divadla bol položený pred 18 rokmi. Budova mala byť hotová v roku 1992. Stavba bola drahá už za socializmu, keď celkový rozpočet dosahoval 873 miliónov korún, v ďalších rokoch sa náklady zvyšovali. Doteraz budova stála 2,9 miliardy a na dokončenie treba 1,5 miliardy.

Zasadnutie v Bratislave bude stáť asi 30 miliónov

BRATISLAVA - Aspoň 30 miliónov korún by mala stáť organizácia najväčšej akcie svojho druhu v novodobej histórii Slovenska, ktorou bude jarné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia NATO. Približne 600 delegátov by malo zavítať do Bratislavy v máji budúceho roku, pričom ešte stále nie je jasné, kde sa bude akcia konať.

Vedúci Stálej delegácie Národnej rady v Parlamentnom zhromaždení NATO Jozef Banáš očakáva, že Slovensko bude v čase konania zasadnutia už členským štátom aliancie. Pre krajinu bude veľká česť organizovať takéto kľúčové podujatie, na ktorom by sa mal zúčastniť aj generálny tajomník NATO, povedal. (tasr)