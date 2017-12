Otcova dcérenka: Lisa Marie Presleyová má za sebou spevácky debut

Orlando/New York 20. marca (TASR) Lisa Marie Presleyová ide v šľapajách svojho otca a po prvý raz sa predstavila ako speváčka.

Podľa správ amerických médií debutovala dcéra kráľa rockďnďrollu v utorok v Orlande na výročnom rokovaní predstaviteľov hudobného priemyslu - National Association of Recording Merchandisers. Jej nový album To Whom It May Concern má vyjsť 8. apríla.

Niektorí z tisícky načúvajúcich Presleyovej prvému speváckemu pokusu popísali jej hlas ako zmes country a rocku. Zo začiatku pôsobila Lisa Marie hanblivo a trochu ustráchane, v priebehu vystúpenia sa však uvoľnila a podala profesionálny výkon.

Dcéra slávneho hudobníka však bude musieť popracovať na sile hlasu. Za mikrofónom i na videu pre jej nový singel Lights Out ju totiž často prehlušili hlasy vokalistiek. To sa však dá v priebehu niekoľkých mesiacov zlepšiť, tvrdia experti.