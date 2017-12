Skupina Buty občas máva "tichú domácnosť"

Bratislava 20. marca (TASR) - Pohádať sa občas zvyknú členovia českej formácie Buty.

20. mar 2003 o 15:29 © TASR 2003

Kapela pripúšťa, že aj ich občas postihne "ponorková choroba", a tá potom vyústi do hádok a nedorozumení. "No, ďponorkaď sa u nás prejavuje hádkami v krčmách aj v štúdiu," prezradil bubeník a manažér skupiny Richard Kroczek. Vzájomnými fackami sa však žiadny spor ešte neskončil. "Raz ale vyfasovala tretia osoba v jednom malom českom meste. Bolo to celé v štýle manželskej hádky a bitky, keď do nej vstúpi niekto tretí a chce ich udobriť. A oni namiesto toho, aby si podali ruky, tak sa na neho vrhnú, aby ich nechal v pokoji sa vyhádať a pobiť," smeje sa Richard s tým, že väčšinou to ale vyústi do niekoľkodňovej "tichej domácnosti". Inak ale majú medzi sebou podľa jeho slov dobré vzťahy, rozumejú si a sú v pohode. Dokonca spolu svojským spôsobom trávia aj dovolenky. "Párkrát sme skúšali spolu tráviť dovolenku, ale nie je to potrebné, pretože máme prázdniny, keď spolu nahrávame. Máme aj takú vodnú posteľ pre päť ľudí. Príjemne sa hojdá, a tak relaxujeme," dodáva.

Kapela momentálne okrem nového albumu Normale nemá iné "prírastky do rodiny", no nespí a usilovne pripravuje nový album, ktorý by sa mal na pultoch objaviť v septembri tohto roku. "My sa u našej hudby predovšetkým bavíme. Keď sme v pohode, zrejme to funguje aj na ľudí, a možno aj preto na nás chodia a páči sa im ďbutáckaď muzika," domnieva sa Richard.