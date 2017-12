Michal David si do Lucerny pozval niekoľko speváčok

Bratislava 20. marca (TASR) - Niekoľko speváčok si ako hostí pozval na svoj pripravovaný pondelňajší koncert v Lucerne český spevák Michal David.

Na jednom pódiu by mali počas večera vystúpiť napríklad Iveta Bartošová, Monika Absolonová či Kateřina Brožová. V približne dvojhodinovom programe v pražskej Lucerne sa však okrem českých protagonistiek známych hitov predstaví i slovenská interpretka Patricia Paris. S Michalom zatiaľ spoločný duet nemajú, ale ako hovorí, približne pred týždňom si spolu zaspievali na jednej súkromnej party. "David by sa mal podieľať na mojom novom albume, ktorý pripravujem," dodala ďalej Patricia, ktorá do Prahy pocestuje s tanečnou skupinou televízneho moderátora Romana Paulecha. "S Patriciou sme začali profesionálnu spoluprácu prednedávnom a dúfam, že nám to vydrží," hovorí Roman, ktorého partia má v súčasnosti sedem členov. Medzi nimi dvoch majstrov sveta v rockenrolle, tri viacnásobné majsterky Slovenska v tanci a patrí k nim aj majster Európy v karate, ktorý sa rozhodol venovať tancu.