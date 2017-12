prídu? neprídu?

* Will Smith známy z filmu Muži v čiernom na odovzdávanie Oscarov nepríde. Podľa jeho biografa Stana Rosenfielda netreba za tým hľadať politický postoj: „Necítil by sa na ceremoniáli dobre, chce so všetkým rešpektom poprosiť, aby ho ospravedlnili.“

21. mar 2003 o 10:00 (peb, čtk)

* Účinkovanie na filmových cenách odmietla aj herečka Cate Blanchettová (Pán Prsteňov), ale jej agenti nakoniec jej účasť potvrdili. Blancetová je v súčanosti v Novom Mexiku, kde nakrúca nový film a jej neúčasť by mohla byť podmienená iba náročným pracovným programom, napísala šoubiznisová agentúra Variety. * Režisér Aki Kaurismäki sa v nedeľu v noci nezúčastní odovzdávania tohtoročných Oscarov na protest proti vojne v Iraku. Jeho film Muž bez minulosti je nominovaný na Oscara za najlepší neanglicky hovorený film. V liste predsedovi Americkej filmovej akadémie napísal: „Nežijeme v najslávnejšom období dejín ľudstva. A preto nemáme chuť oslavovať. Ani ja, ani nikto z produkčnej spoločnosti Sputnik sa nemôžeme zúčastniť oscarového galavečera.“ * Nicole Kidmanová, nominovaná na najlepšiu herečku v hlavnej úlohe vo filme Hours (Hodiny) tvrdí, že vojna predstavuje dilemu. Vraj je rozpoltená v otázke účasti v čase vojny: „Existujú dva argumenty: hovoria, že človek by mal pokračovať v začatom a nedať sa zastaviť. Ale tiež si môžete povedať – pôsobilo by to veľmi čudne, keby som sa tam objavila.“