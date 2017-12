Najviac Zlatých malín získal Madonnin a Ritchieho film "Swept Away"

23. mar 2003

Los Angeles 23. marca (TASR) - Až päť Zlatých malín, vrátane ceny za najhorší film roka 2002, získal v sobotu večer film "Swept Away", v ktorom hrá Madonna a ku ktorému napísal scenár a režíroval ho jej manžel Guy Ritchie. Zlaté maliny sú každoročne udeľované o deň skôr ako filmové Oscary a sú ich protikladom - ocenením toho najhoršieho v americkom filme.

Ďalšie dve maliny získala pre uvedený film Madonna v kategóriách najhoršia herečka a najhorší filmový pár (spoločne s Adrianom Gianninim). Štvrtú malinu získal Ritchie ako najhorší režisér a piatu film "Swept Away" za najhorší remake.

Madonna získala aj titul najhoršej herečky vo vedľajšej úlohe za krátky výstup v úlohe inštruktorky šermovania v najnovšom diele Jamesa Bonda "Die Another Day", v ktorom tiež spievala hlavnú pieseň.

"Nebola vo filme ani dve minúty, ale bola v tej jedinej scéne taká strašná, že celý zvyšok filmu nedokážete zabudnúť na stupídnosť jej vystúpenia, ktoré útočilo na vaše oči a uši," zdôvodnil rozhodnutie zakladateľ Zlatých malín John Wilson.

S dnešnými Zlatými malinami (anglicky nazývanými Razzies) ich má Madonna spolu deväť a spolu so Sylvestrom Stallonem vôbec najviac. Pred troma rokmi získali obaja Zlatú malinu ako najhorší herec a herečka 20. storočia.

Ďalšie Zlaté maliny za rok 2002 rozdelilo 563 členov Nadácie Zlatých malín nasledovne:

Najhorší herec: Roberto Benigni, "Pinocchio".

Najhorší herec vo vedľajšej úlohe: Hayden Christensen, "Hviezdne vojny. Epizóda II - Útok klonov".

Najhorší filmový scenár: George Lucas a Jonathan Hales, "Hviezdne vojny. Epizóda II - Útok klonov".

Najhoršia pôvodná pieseň: "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman" v podaní Britney Spearsovej, "Crossroads".

Najnafúknutejší film zameraný na tínedžerov: "Jackass: The Movie".

Ritchie a Madonna sú prvým manželským párom, ktorý získal Zlaté maliny po Johnovi a Bo Derekovcoch. Tí dostali ocenenie pre najhoršieho režiséra a herečku v roku 1984 za film "Bolero" a v roku 1990 za "Ghosts Can't Do It".

Zakladateľ Zlatých malín Wilson uviedol, že vždy hlasuje ako posledný a jeho hlas rozhodol o tom, že Madonna a Britney Spearsová získali maliny ako najhoršie herečky, ale nechcel povedať, ktorej z nich dal svoj hlas.

V tomto roku sa Zlaté maliny udeľovali už po 23.-krát.