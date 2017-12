Ceny Thálie: Dva veľké herecké návraty, ale len jedna cena

Na desiatom ročníku Ceny Thálie 2002 sa v pražskom Národnom divadle stretli moderátori minulých ročníkov, iba Milan Lasica prísť nemohol. Zdalo sa, že tento večer slovenčina nezaznie. Keď si prišla po cenu za muzikál a operetu Daniela Šinkorová, zaznela.

Herec Jan Tříska, ktorý bol nominovaný na Cenu Thálie za úlohu Kráľa Leara, počas sobotňajšieho ceremoniálu v pražskom Národnom divadle.

Spontánnu ďakovnú reč predniesla dvojjazyčne. „Teraz prepnem na svoj jazyk. Pozdravujem celú Nitru.“ Cenu získala za postavu Zuzany v muzikáli Kristián na brnianskej scéne Národného divadla s prihliadnutím na jej výkon v muzikáli Chicago v Hudobnom divadle Karlín.

Hrdá Nitranka Šinkorová

„Je to úžasné. Som hrdá. Myslím, že som jediná Nitranka, ktorá má v Prahe takéto úspechy. Na javisku síce hrám v češtine, ale stále si silno uvedomujem, že reprezentujem Slovensko,“ povedala SME Daniela Šinkorová. Kým jej českí kolegovia pristupovali k stvárneniu postáv s posvätnou úctou, ona si film Kristián pozrela až po premiére muzikálu. „Nebola som ním tak zviazaná ako českí herci. Režisér ma nechal tvoriť slobodne,“ tvrdí Daniela Šinkorová.

Začínala devätnásťročná na bratislavskej Novej scéne v Grandhoteli Jozefa Bednárika, potom študovala v Brne a následne odišla do Prahy. Na Slovensku ešte ocenená nebola, črtá sa spolupráca v Nitre. „Slovenské divadlo je moje rodné, viac mu rozumiem. Je temperamentnejšie, živelnejšie. Páčia sa mi slovenskí režiséri, ich poetika a poňatie muzikálu.“

Thália - múza komédie - sobotný večer rozdávala, a asi preto nemala čas inšpirovať k uvoľneným vtipom, o ktoré sa snaží filmový Český lev a hudobný Anděl. Šokovať sa jej podarilo v momente, keď cenu za činohru získal Martin Stropnický za hru Patricka Marbera Howard Katz, ktorá sa hrá v Divadle na Vinohradoch. Divadelná kritika už pri premiére tvrdila, že Howard Katz je Stropnického vynikajúcim hereckým sólom.

Prečo potom pri sobotnom vyhlasovaní výsledkov nastal v hľadisku nemý moment prekvapenia? V tejto kategórii bol nominovaný i Jiří Čapka za postavu Shylocka v Kupcovi Benátskom a Jan Tříska za titulnú postavu v Kráľovi Learovi.

Práve o Třískovi sa v posledných dňoch neskrývane uvažovalo ako o vážnom favoritovi na cenu. Prispela k tomu i jesenná Cena Divadelných novín a nedávna cena Alfréda Radoka. „Keby som nebol sklamaný, bol by som cynickým hlupákom. Bol by to hattrick, ale to sa nedarí každý deň. Mrzí ma to, ale na druhej strane to súperovi prajem,“ povedal SME po vyhlásení výsledkov Jan Tříska. Kráľ Lear sa hral na Pražskom hrade na Letných shakespearovských slávnostiach a toto leto sa tam opäť vráti.

Gott bez ceny

Stropnického i Třísku spája návrat. Martin Stropnický pôsobil ako veľvyslanec v Taliansku a vo Vatikáne, takže jeho návrat na pražské javiská je i návratom politika k umeleckej duši. „Herectvo asi v človeku zostáva celý život,“ povedal víťaz.

Duša politika sa tiež hlási o slovo. Po koketovaní s kandidatúrou na riaditeľa Českej televízie, od ktorej upustil, prevezme od apríla funkciu umeleckého šéfa Divadla na Vinohradoch. „Riaditeľovanie divadla v porovnaní s diplomatickými službami je super bohémsky život. Hrať chcem i naďalej, i keď menej.“

Aspoň na Martina Stropnického sadla múza komédie pri ďakovnej reči: „Cenu si veľmi vážim predovšetkým preto, že je to jediná cena, ktorú nezískal Karel Gott.“

