Začala sa 75. oscarová noc

Los Angeles 24. marca (TASR) - V Hollywoode sa dnes za prísnych bezpečnostných opatrení o 2.30 h SEČ začalo jubilejné 75. slávnostné udeľovanie Oscarov.

24. mar 2003 o 3:54 © TASR 2003

Podujatiu hrozil odklad kvôli prebiehajúcej vojne v Iraku, ale organizátor - americká Akadémia filmových umení a vied - sa rozhodla inak, najmä z finančných a imidžových dôvodov.

Svoju účasť na oscarovom večere pre vojnu odriekla herečka Angelina Jolie, jej kolega Will Smith, ako aj režisér ságy Pán prsteňov Peter Jackson. Časť pozvaných hostí do poslednej chvíle účasť nepotvrdila. Do tejto skupiny patrila aj herečka Meryl Streepová, ktorá však nakoniec prišla.

Tento rok odpadlo tradičné defilé hviezd na červenom koberci. Želali si to herci v súvislosti s dianím v Iraku.

Veľkým favoritom je muzikál Chicago. Debut režiséra Roba Marshalla je nominovaný 13-krát. O cenu medzi herečkami konkurujú Salma Hayeková, Nicole Kidmanová, Diane Lanová, Julianne Moorová a Renee Zellwegerová. V mužskej kategórii sú nominovaní Adrien Brody, Nicolas Cage, Michael Caine, Daniel Day-Lewis a Jack Nicholson.

História udelenia oscarových sošiek siaha do roku 1927, keď Louis Mayer, šéf spoločnosti Metro-Goldwyn-Mayer, založil v Los Angeles Akadémiu filmových umení a vied (AMPAS). Mayer správne odhadol veľké možnosti pohyblivých obrázkov a predsavzal si, že pozdvihne vážnosť filmu ako umeleckého priemyslu. Akadémia po prvý raz udelila ceny 16. mája 1928 v jedenástich kategóriách a ich nositeľov odmenila pozlátenou soškou z bronzu.

Tridsaťtri centimetrov vysoká a 3,6 kilogramu vážiaca soška, vyrobená zo zliatiny cínu, medi, niklu a striebra a pozlátená 24-karátovým zlatom, sa vo filmovom svete stala symbolom vrcholného ocenenia za tvorivý prínos. Podľa jednej z legiend dostala soška meno Oscar v roku 1931 pre údajnú podobnosť so strýkom Margaret Herrickovej, knihovníčky a neskoršej riaditeľky akadémie. Sošku navrhol scénograf Cedric Gibbons a stvárnil sochár George Stanley. Na jej podstavci je zospodu vyryté sériové číslo a na štítku upozornenie: "Soška sa nesmie predávať, prenechávať ani prevádzať do iného vlastníctva, ak predtým nebola ponúknutá filmovej akadémii". Sošky sa už tradične vyrábajú v dielni R.S. Owensa v Chicagu s 250 zamestnancami.

Doteraz soška iba zopárkrát zmenila vlastníka. V roku 1993 zaplatil anonymný zberateľ na dražbe 68.500 dolárov za Oscara, ktorého získala Joan Crawfordová v roku 1945. Okrem toho sa v roku 1992 za 57.000 dolárov predala soška, ktorú získal Harold Russell za vedľajšiu mužskú rolu vo filme Najkrajšie roky nášho života. V roku 2000 poznamenalo udeľovanie Oscarov niekoľko škandálov: Najprv zmizlo 4000 hlasovacích lístkov, potom dvaja zamestnanci transportnej firmy ukradli 55 pozlátených sošiek, z ktorých sa 52 o deväť dní našlo v kontajneri.

Od roku 1995 dielňa R.S. Owensa opravila viac ako 160 sošiek. Mnohí držitelia sa ich totiž pokúšajú vyleštiť, pričom poškodia tenkú vrstvu zlata. Do dnešného dňa sa rozdalo 2455 Oscarov. Traja laureáti si ceny odmietli prevziať. Najmladšou držiteľkou bola šesťročná Shirley Templeová v roku 1934. Rekordérom v počte získaných ocenení je Walt Disney (26 Oscarov). Najčastejšie - 13-krát - bola nominovaná Meryl Streeepová, ale cenu nikdy nezískala. Absolútnym rekordérom s 32 nomináciami je Francúzsko v kategórii najlepší zahraničný film.

Kodak Theatre, v ktorom sa galavečer koná, sa nachádza neďaleko Rooseveltovho hotela, kde sa v roku 1929 prvýkrát odovzdávali Oscary. Náklady na výstavbu dosiahli 500 miliónov dolárov. Je v ňom 3600 miest na sedenie, výbava: pohyblivá strešná konštrukcia, viac ako 1000 svietidiel na stenách, na strope a v lóžach.