V divadle Nová scéna finišujú konkurzy na obsadenie muzikálu Vlasy - Hair

Bratislava 24. marca (TASR) - V bratislavskom divadle Nová scéna sa počas nasledujúceho víkendu uskutoční druhé kolo konkurzu do muzikálu Vlasy - Hair.

Jeho premiéru divadlo pripravuje na október.

Na prvom kole konkurzu sa zúčastnilo 200 uchádzačov z Čiech i Slovenska, medzi nimi známi herci a speváci, ale i nováčikovia. "Snažíme sa priniesť nové tváre aj preto, že to nie je muzikál hviezd, jednotlivých tvárí, ale ide o generačnú výpoveď," uviedol v rozhovore pre TASR umelecký šéf Novej scény Juraj Ďurdiak. Mená tých, ktorí postúpili do druhého kola, konkretizovať nechcel, podľa informácií TASR sa budú o úlohu vo Vlasoch uchádzať aj Katarína Hasprová alebo Soňa Norisová. "Chceli by sme pozornosť divákov sústrediť na to, o čom sa hovorí, než kto to spieva," dodáva. Obzvlášť presvedčivo sa v konkurze uviedli poslucháči a absolventi brnenskej JAMU, do druhého kola, kde budú súťažiť 50 uchádzači, postúpili takmer všetci.

"Treba rozlišovať, kedy posolstvu inscenácie poslúži osobnosť známeho mena a kedy anonymnejší interpret," vysvetľuje Ďurdiak. "Keby sme robili My Fair Lady alebo Hello Dolly, postavili by sme to na osobnosti, Hair má opačný charakter," uvažuje. "Zároveň by som chcel dokázať okoliu, že sa okolo nás pohybuje veľa talentovaných ľudí, ktorí majú čo povedať, ale nie sú ešte známi," podotkol.

Muzikál v pôvodnom brodwayskom tvare má podľa Ďurdiaka veľmi slabú dejovú líniu. Príbeh našiel režisér Miloš Forman, v ktorého filmovom podaní sa muzikál preslávil, jeho verzia sa však na divadelnú podobá iba hudbou a textami piesní. Slovenské Hair budú odlišné od pražskej inscenácie, ktorá sa niesla v brodwayskom duchu bez zvláštneho príbehu a dej vznikal súvislosťami textov pesničiek.

Podľa Ďurdiaka sa muzikál Formanovým podaním stal nadčasovým. Režisér Jozef Gombár sa skôr plánuje zamerať na indície, dotýkajúce sa časového problému. Príbeh o pocite slobody a posolstve mladej generácie preto ilustrujú aj skutočnosťami, ako bola vojna vo Vietname.