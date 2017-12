Skupina The Sweet vítala jar v Bratislave

24. mar 2003 o 16:00 © TASR 2003

Bratislava 24. marca (TASR) - Večierkom až do "sweetania" vítalo jar počas víkendu v bratislavskom hoteli Holiday Inn približne dvesto ľudí. Na party rôznych hudobných štýlov sa tancovalo až do rána.

Zlatým klincom programu však bola britská rocková kapela The Sweet. "Jej členovia dorazili do Bratislavy len na niekoľko hodín, špeciálne kvôli tomuto vystúpeniu," prezradil Július Kuruc z Produkčného domu Forza, ktorá podobné party spolu s hotelom Holiday Inn pripravuje pre svojich priateľov a partnerov už niekoľko rokov.

Hudba The Sweet vyhnala počas približne hodinového vystúpenia na parket väčšinu hostí, z ktorých niektorí prišli v rockovom štýle aj oblečení. Len ťažko by tak asi finalistky súťaží Miss spoznali svojho "dvorného" choreografa Iva Ladižinského, ktorý počas celého večierka nesňal z hlavy štýlovú dlhovlasú parochňu a pri prvých taktoch anglickej kapely predvádzal za stolom pohyby tvrdého rockera. Neskôr však spolu s českým hercom Sagvanom Tofim odborným okom "sledoval" tancujúcich na parkete. "Sweet nemali žiadne mimoriadne požiadavky. Po koncerte ochutnali značkové slovenské víno a na druhý deň ráno z Bratislavy odcestovali naspäť do Londýna," dodal Kuruc.