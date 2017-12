Céline Dionová štartuje v Las Vegas veľkolepú show

24. mar 2003 o 18:08 © TASR 2003

Las Vegas 24. marca (TASR) - Kanadská speváčka Céline Dionová (34) sa od utorka bude snažiť dosiahnuť nový rekord: päť nocí za týždeň a 40 týždňov za 12 mesiacov chce do roku 2006 v lasvegaskom "Koloseu" postavenom výlučne pre ňu zabaviť milióny ľudí.

Na mieru postavený palác za 95 miliónov dolárov, v ktorom je 4000 miesta pre divákov, je pripojený ku Casino Caesars Palace. Show Céline Dionová s názvom A New Day (Nový deň) bude pozostávať zo spevu a tanca.

Réžiu bude mať belgický virtuóz Franco Dragone, ktorý vymyslel vzrušujúce predstavenia ako O a Mystere. Rovných 60 tanečníkov a spevákov bude pomáhať kanadskej dive pri 23 piesňach, ktoré každý večer odspieva.

Podľa správ amerických médií investovala spoločnosť Caesars do projektu vyše 25 miliónov dolárov. Céline má dostať za trojročný angažmán honorár 100 miliónov dolárov. Speváčka sa so svojím manželom - producentom René Angélilom, a jej dvojročným synom už presťahovala do luxusnej vily v Las Vegas.

S ohľadom na vojnové udalosti zrušili usporiadatelia veľký premiérový večierok. Dionová tiež odriekla ceremóniu na hollywoodskom Chodníku slávy, plánovanú na minulý piatok, kde mali umiestniť hviezdu s jej menom. "Nepovažuje to za vhodné oslavovať míľnik v mojej kariére, keď začíname vojnu," uviedla na vysvetlenie. Súčasne ale nič nezmenila na pláne predstaviť pri utorkovej úvodnej show svoj nový album One Heart.

Mnohí hudobní odborníci sa zamýšľajú nad otázkou, či 34-ročná speváčka zvládne námahu 600 vystúpení za tri roky a či jej hlas znesie suchý púštny vzduch Las Vegas. Jej hlasivky pritom bude každých pár mesiacov preventívne kontrolovať lekár.

Na prvé tri mesiace vystúpení sa už predalo 250.000 lístkov. Tým sú mnohé show už vypredané, a to pri cene vstupenky medzi takmer 90 a 200 dolármi.