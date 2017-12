OSCAROVÉ FILMY V NAŠICH KINÁCH

Chicago

25. mar 2003 o 10:00

6 Oscarov (13 nominácií) – film, herečka vo vedľajšej úlohe, výprava, zvuk, kostýmy, strih

USA 2002, 113 minút. Scenár: Maurine Dallas Watkins / Fred Ebb. Réžia: Rob Marshall. Hrajú: Renée Zellwegerová, Richard Gere, Catherine Zeta-Jonesová, Lucy Liuová, John C. Reilly, Quenn Latifahová

Roxie Hart (Renée Zellwegerová) je vydatá tanečnica s túžbou stať sa sólistkou vo Vaudeville. Velma Kelly (Zeta-Jonesová) je predchádzajúcou sólistkou. Čo majú tieto dve ženy spoločné? Obidve sú vrahyne. Roxie zabila svojho frajera v žiarlivostnom afekte, keď od nej odišiel – Velma zabila svojho manžela. Vitajte vo svete škandálov, lží a obetí v Chicagu v roku 1920.

Režisérovi Robovi Marshallovi sa podaril razantný debut s impozantnou remeselnou dokonalosťou, perfektná choreografia action, zábavy a swingu.

Premiéra v SR: 30. júna 2003

Le Pianiste

3 Oscary (7 nominácií) – réžia, herec v hlavnej úlohe, adaptovaný scenár

Veľká Británia / Francúzsko / Poľsko 2002. Scenár podľa biografie Wladyslawa Szpilmana Ronald Harwood. Réžia: Roman Polanski. Hrajú: Adrien Brody, Emilia Foxová, Frank Finlay

Wladyslaw Szpilman sa narodil roku 1911 vo Varšave, študoval začiatkom tridsiatych rokov v Berlíne klavír a kompozíciu a potom pracoval v Poľskom rozhlase. Rýchlo mal úspech, najprv ako skladateľ šlágrov. Film je skutočný príbeh Wladyslawa Szpilmana (Adrien Brody), ktorý ako jediný z rodiny unikol transportu a prežil. „Hudba bola jeho vášňou. Prežitie bol jeho majstrovský kus,“ hovorí plagátový slogan k filmu. Práve hudba zohrá hlavnú úlohu v onom osudovom okamihu, keď nemecký dôstojník rozhoduje o bytí či nebytí hrdinu, vyhladovaného štvanca, pre ktorého je ukoristená plechovka uhoriek najväčší poklad. Ale je tu aj piano so zašlými klávesami. Po tých lační nemenej, na nich bude hrať o svoj život.

Premiéra v SR: zatiaľ neplánovaná. Premiéra v ČR: 6. februára 2003

Frida

2 Oscary (6 nominácií) – masky, pôvodná hudba

USA 2002, 120 minút. Scenár: Clancey Sigal podľa románu Haydena Herrera. Réžia: Julie Taymorová. Hudba: Elliot Goldenthal. Hrajú: Salma Hayeková, Alfred Molina, Ashley Juddová, Geoffrey Rush, Edward Norton

Film je príbehom mexickej maliarky Fridy Kahlo (Salma Hayeková), ktorá sa v osemdesiatych rokoch, tridsať rokov po smrti, stala „najlegendárnejšou maliarkou na svete“. Je legendou aj pre svetovú homosexuálnu komunitu ako najznámejšia osobnosť, ktorá sa netajila svojím bisexuálnym životným štýlom. Maľovať začala v dvadsiatom piatom roku ako sedemnásťročná počas dlhodobej rekonvalescencie po tragickej nehode.

Premiéra v SR: 26. júna 2003

The Hours

1 Oscar (9 nominácií) – herečka v hlavnej úlohe

USA 2002, 114 minút. Scenár: David Hare, podľa novely Michaela Cunninghama. Réžia: Stephen Daldry. Hrajú: Nicole Kidmanová, Julianne Mooreová, Meryl Streepová, Stephen Dillane

Adaptácia bestselleru Michaela Cunninghama, ktorý získal Pulitzerovu cenu. Tri ženské osudy z rôznych desaťročí a osudy ich rodín sú spojené románom Mrs. Dalloway Virginie Woolfovej. Autorku hrá Nicole Kidmanová, Julianne Moorová je matkou zo šesťdesiatych rokov a Meryl Streepovú ako lesbickú matku vidíme v dnešnom New Yorku.

Premiéra v SR: 2. októbra 2003

Adaptation

1 Oscar (4 nominácie) – herec vo vedľajšej úlohe

USA 2002, 96 minút. Scenár: Charlie Kaufman podľa predlohy Susan Orleanovej. Réžia: Spike Jonze. Hrajú: Nicholas Cage, Meryl Streepová, Chris Cooper, Tilda Swintonová

Autor Charlie Kaufman – slávny vďaka V koži Johna Malkovicha – umiestni seba samého (John Cage), svoje fiktívne dvojča Donalda (takisto John Cage) a reálnu autorku knihy Susan Orleanovú (Meryl Streepová) do príbehu o zlodejovi orchideí.

Premiéra v SR: 6. novembra 2003

Hovor s ňou (Hable con ella)

1 Oscar (2 nominácie) – pôvodný scenár

Španielsko 2002, 116 minút. Scenár a réžia: Pedro Almodóvar. Hrajú: Rosario Floresová, Leonor Watlingová, Javier Cámara, Dario Grandinetti, Geraldine Chaplinová

Dvaja muži sa spriatelia prostredníctvom spoločného osudu. Ich lásky, jedna je balerína a druhá toreadorka, ležia v kóme. Napriek tomu jedna z nich otehotnie.

Premiéra v SR: bola 14. novembra 2002

Bowling for Columbine

1 Oscar (1 nominácia) – najlepší dlhometrážny dokumentárny film

USA 2002, Réžia a scenár: Michael Moore

Michael Moore hľadá v dokumente dôvody, prečo sa v Spojených štátoch za rok stane viac než desaťtisíc vrážd strelnými zbraňami. Vychádza z prípadu, keď v Kolumbíne raz prišli do školy miestni študenti a spáchali tam brutálnu samovraždu. Dokumentarista porovnáva americkú realitu so situáciou v Kanade, hovorí s tvorcom kontroverzného animovaného diela South Park Mattom Stonom či so spevákom Marilynom Mansonom, ktorých zvyknú obviňovať, že inšpirujú násilie medzi deťmi.

Premiéra v SR: koniec roka 2003



