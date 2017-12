Dobrák Eminem

Rapová hviezda Eminem vyhral Oscara za najlepšiu pôvodnú filmovú pieseň. Ocenená skladba Lose Yourself sprevádza poloautobiografický film 8 Mile. Raper tak za sebou nechal ďalších nominovaných U2, Paula Simona alebo piesne z filmov Chicago a Frida.

25. mar 2003 o 8:30

FOTO – ČTK

Sošku prevzal spoluautor piesne Luis Resto. Ten sa bude musieť o ňu rozdeliť s Eminemom, ktorý vo filme režiséra Curtisa Hansona stvárnil začínajúceho rapera, bojujúceho o uznanie v uliciach Detroitu. „Je kreatívny, so symfóniami, ktoré mu znejú v hlave,“ povedal Resto na ceremoniáli a dodal: „Je to dobrý muž s dobrým srdcom.“ Hanson pred tromi rokmi nakrútil film Wonder Boys s titulnou skladbou Things Have Changed, za ktorú si jej autor Bob Dylan odniesol prvého Oscara. (peb)