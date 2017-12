Antonio Banderas debutuje na Broadwayi v hudobnej komédii

25. mar 2003 o 14:00 © TASR 2003

New York 24. marca (TASR) - Španielsky herec Antonio Banderas debutuje na Broadwayi v hudobnej komédii Nine, inšpirovanej filmom Federica Felliniho Osem a pol. Komédia bude mať v piatok obnovenú predpremiéru v divadle Eugena OďNeila v New Yorku.

Andalúzsky herec, manžel americkej herečky Melanie Griffithovej, stvárni postavu Guida Continiho, ktorú si v roku 1963 zahral vo filme Marcello Mastroianni. Contini sa na prahu štyridsiatky vracia v spomienkach k ženám vo svojom živote.

Štyridsaťdvaročný Banderas spieva na scéne 12 piesní od Mauryho Yestona. Komédia vznikla v roku 1982 a hneď vtedy získala divadelnú obdobu filmového Oscara, cenu Tony za najlepšiu hudobnú komédiu.

Banderasovými partnerkami na scéne sú Chita Rivera, ktorá vytvorila v divadle úlohu stvárnenú na plátne Catherine Zeta-Jonesovou v snímke Chicago, a Jane Krakowská, jedna z interpretiek v seriáli Ally McBealová.

Komédiu budú hrať od 10. apríla do 29. júna.