Dni francúzskej kultúry pripravujú v Košiciach

25. mar 2003 o 15:00 © TASR 2003

Košice 25. marca (TASR) - Film a divadlo krajiny galského kohúta budú dominovať na Dňoch francúzskej kultúry, ktoré pripravuje v Košiciach na 31. marca až 10. apríla Francúzska aliancia (FA) v SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v SR a sponzormi.

Zámer podujatia, ktoré bude už po štvrtý raz, je priblížiť panorámu francúzskej kultúry vo všetkých žánroch bez jazykovej bariéry, uviedol dnes na tlačovej konferencii riaditeľ FA a atašé pre spoluprácu vo francúzskom jazyku Bruno Boyer.

Len jedno zo 16 podujatí, ako informoval atašé, bude čisto po francúzsky - divadlo jedného herca. Ostatné budú s titulkami či tlmočením. Na predstavenie hry Alberta Camusa Svadba v Tipase namontujú v košickom Štátnom divadlo dokonca osobitné titulkovacie zariadenie. Preklad nebudú potrebovať diváci na koncerte Michela Sadanowského a Parížskeho gitarového tria, ktoré hrá džez, latino a flamengo. Milovníci strieborného plátna zrejme ocenia Týždeň francúzskej komédie v košickom kinoklube Cinefil, ktorý otvorí Večera vtákov od režiséra Francisa Webera. Desať súborov so Slovenska, Maďarska, Rumunska a Čiech sa prihlásilo na festival stredoškolských frankofónnych divadiel, ktorý sa bude konať v rámci dní už po druhý raz. Víťaz poputuje do Belgicka na európske finále. Do podujatia prispeje košické Bábkové divadlo a jeho scéna Jorik s Moliérovou hrou Tartuffe. Je to aktuálne, poznamenal Boyer, pretože vo Francúzsku začali polemiky o pôvodnosti Moliérových hier. Chýbať nebudú výstavy, koncerty, prednášky a francúzska kuchyňa, pričom šesť študentských družstiev bude súťažiť v košickej Hotelovej akadémii v príprave typických francúzskych jedál.

Záujem o francúzsku kultúru a jazyk sa podľa Boyera i prezidenta FA Igora Janoka na Slovensku zvyšuje, čo súvisí aj etablovaním sa francúzskych firiem. "Francúzštinu a angličtinu nechápeme ako súperiace jazyky, ale ako vzájomne sa doplňujúce," dodal Boyer.

se rč