Kapela Čechomor vystúpi v Bratislave s filharmonických orchestrom

25. mar 2003 o 19:42 © TASR 2003

Bratislava 25. marca (TASR) - Česká kapela Čechomor sa v polovici apríla predstaví v Bratislave koncertom so 40-členným filharmonickým orchestrom v rámci Proměny tour 2003.

Turné je vyvrcholením projektu Proměny, nového albumu skupiny, ktorý pochádza z dielne ex-speváka britskej kapely Killing Joke a dirigenta Opery v austrálskom Sydney Jazeho Colemana.

V hale na Pasienkoch vystúpi skupina 14. apríla spolu s Collegiom českej filharmónie pod vedením dirigenta Ondřeja Vrabca. Hosťami budú traja perkusionisti a Lenka Dusilová, ktorá sa okrem tradičného spevu prvýkrát predstaví aj hrou na gitare. Všetkých šesť exkluzívnych koncertov v rámci turné, ktoré sa začne v Brne a skončí sa v Hradci Králové, je koncipovaných na sedenie. "Je to síce netradičné, ale akosi to vyžaduje charakter koncertu. Urobili sme to tak kvôli filharmónii. Koncert však nebude menej dravý, ale decentnejší v prejave," vysvetlil člen kapely Karel Holas.

Vystúpenie na Pasienkoch bude pre fanúšikov príťažlivé i z hľadiska svetelného a technického parku. "Budeme hrať na veľkom pódiu, budeme mať veľký svetelný park so zadnou projekciou. Prídeme aj s novým francúzskym zvukovým systémom. Je to veľmi malý aparát s celkovým výkonom 70 kW. Je tak dokonalý, že sa pričiní o to, aby bol v celej hale rovnaký zvuk, či už budete sedieť vpredu alebo vzadu," vychválil Karel technické podmienky turné, ktorého Bratislava bude predposlednou zástavkou.

Tri dni predtým si Čechomor zahrá v pražskej T-Mobile Aréne, no do Bratislavy dorazí skôr, ako ostatní, pretože sa im tu vraj veľmi páči. "Dnes sme sa boli prejsť. Krásne svieti slniečko, nie teda, že by v Prahe nesvietilo, ale dnes sme mali taký nedeľný pocit a okrem toho tu máme stále viac priateľov," vysvetlil pred novinármi Karel.

V rámci Proměny tour 2003 sa Čechomor na Slovensku predstaví jediným koncertom, no slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na sedem klasických koncertov, ktoré kapela odohrá v júni. Podľa Karla si vraj na svoje príde sever, juh, východ aj západ Slovenska.