Sme radi, že sedíme v tom správnom vlaku

Nitrianska skupina Desmod sa na svojom najnovšom albume pozerá na svet cez vymyslenú kreslenú postavičku

26. mar 2003 o 11:00 PETER BÁLIK

Desmod vydáva tretí album Derylov svet. V strede frontman Mário „Kuly“ Kollár a Rišo Synčák (tretí zľava).

FOTO - BMG

Nie je to obvyklé, že mladá rocková skupina nahrá ten istý album dvakrát. Nitriansky Desmod, ktorý si svoj názov odvodil od druhu netopiera-upíra, vydáva v poradí už tretiu platňu Derylov svet. Jeho prvá ver- zia uviazla v zaseknutom počítači a zničení muzikanti sa museli vrátiť do štúdia a nahrať ju ešte raz. „Album má ešte lepší zvuk. Máme len strach, ako ho prijmú naši fanúšikovia. Je tvrdší a pomalší ako predošlé nahrávky,“ hovoria pre SME v malej konferenčnej miestnosti svojho vydavateľa zhodne spevák MÁRIO „KULY“ KOLLÁR a gitarista RIŠO SYNČÁK z Desmodu, ktorý sa v apríli a máji chystá na väčšiu koncertnú šnúru po Slovensku.

Prečo ste svoj album pomenovali Derylov svet?

KULY: „Deryl je chalan, ktorý iba vchádza do dospelého sveta. Nové pesničky sú o tom, čo všetko ho čaká. Najprv vidí veci okolo ružovo, realita je ale iná.“

Dalo by sa povedať, že vaše problémy vešiate na plecia tohto chlapca?

KULY: „Prostredníctvom neho chceme upozorniť na určité negatívne veci. Jednoducho, nájdu sa aj takí ľudia, ktorí vám môžu spôsobiť problémy. Deryl je pozorovateľ, vybraný jedinec z davu, ktorý všetko, o čom v našich pesničkách spievame, zažíva na vlastnej koži.“

Neprekáža vám, že podobné depresívne postavičky si vytvorili skupiny Radiohead alebo Kryštof?

RIŠO: „Ani nie. Ale nenazýval by som ich depresívne. Je to silné slovo. Deryl má skôr obavy. Nespievame o tom, že všetko je zlé, ako punkeri, ale o problémoch okolo nás, o našich životných skúsenostiach.“

Stretávate sa s takými problémami aj v Nitre?

RIŠO: „Pozornejšie oko si všimne, že na obale nového albumu sa za tehlovým múrom týči Nitriansky hrad, ale Derylove skúsenosti by som nechcel obmedziť iba na naše mesto.“

V predvolebnej kampani ste podporili SDKÚ. Súvisí to s vaším záujmom o svet?

KULY: „Nie. Išlo skôr o peniaze. Keby sme to nezobrali my, zobral by to niekto iný.“

Podporili by ste aj strany ako napríklad HZDS?

KULY: „Od určitých strán by som takúto ponuku nezobral. Do politiky sa príliš nestarám tak ako Gladiator. Tí to robili z presvedčenia. Na mítingoch sme hrali hlavne pre ľudí, nie z politického presvedčenia.“

Vaša hudba je dnes mixom tvrdého grunge a iných štýlov, rapu, popu alebo punku. Čerpáte aj zo slovenských vplyvov?

KULY: „Ovplyvňuje ma hlavne slovenčina a texty slovenských skupín. Mne osobne sa páčia texty Vlada Krausa, ktorý píše pre Ivana Táslera a skupiny IMT Smile, Peha alebo Nocadeň.“

Cítite sa byť súčasťou vlny, ktorú priniesli tieto kapely?

RIŠO: „Sme radi, že sme naskočili do toho správneho vlaku. Pred tromi rokmi sme vydali prvý album a teší nás, že medzi nimi sme.“

Pred prvým albumom ste prešli z anglických textov na slovenské. Nechceli by ste sa k angličtine vrátiť?

RIŠO: „Myslím si, že máme dobré slovenské texty, ale radšej by som spieval v angličtine. Niekedy máme pocit, že slovenčina zráža našu hudbu dole. Málokedy sa podarí dobrý slovenský text.“

Pokúšali ste sa presadiť v Česku. Prečo sa vám to zatiaľ nepodarilo?

KULY: „Skrachovalo to na našom českom manažérovi, ktorý mal predstavu, že musíme hrať najprv po dedinských zábavách a potom pôjdeme vyššie. Nefungovalo to. Asi ešte nie sme na Česko zrelí. Tak si ešte počkáme.“