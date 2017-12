Ideálny partner podľa Renée Zellwegerovej

26. mar 2003 o 10:00

FOTO – ČTK

Americká herečka Renée Zellwegerová sa vraj zo svojich doterajších nevydarených vzťahov poučila. Tridsaťtriročná Texačanka síce tvrdí, že sa toho viac dozvedela skôr o sebe než o mužoch, ale napriek tomu odhalila vlastnosti, ktoré by mal mať ideálny partner.

Po boku predstaviteľky filmovej Bridget Jonesovej sa už vystriedalo niekoľko slávnych mužov, medzi ktorými nechýbal muzikant Sims Ellison, režisér Josh Pate alebo herci George Clooney a Jim Carrey. Podľa Zellwegerovej si človek z každého vzťahu odnesie ponaučenie o tom, kto vlastne je a v čom je (či nie je) ochotný pristúpiť na kompromis.

Renée by si najbližšie priala muža, ktorý by ju počúval, cítil s ňou a bol schopný empatie. Partner musí vnímať, aké stopy za sebou zanechá, a starať sa o to, či sú, alebo nie sú pozitívne. Herečka má tiež rada veselých ľudí, ktorí sa neberú príliš vážne. Musia sa vedieť smiať a radovať sa v živote z drobností. „Chcem niekoho, kto je milý, kto je pre mňa inšpiráciou a od koho sa môžem niečo naučiť. To je to, čo mám rada,“ uzatvára Zellwegerová. (čtk)