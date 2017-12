Rozhlasu sa zdá 40 korún málo

BRATISLAVA – Koncesionárske poplatky by sa mali čoskoro zvýšiť o jednu tretinu. V prípade Slovenskej televízie zo súčasných 75 na 100 korún a v prípade Slovenského rozhlasu z 30 na 40 korún. Novelu zákona o koncesionárskych poplatkoch včera Legisla

26. mar 2003 o 13:00

BRATISLAVA – Koncesionárske poplatky by sa mali čoskoro zvýšiť o jednu tretinu. V prípade Slovenskej televízie zo súčasných 75 na 100 korún a v prípade Slovenského rozhlasu z 30 na 40 korún. Novelu zákona o koncesionárskych poplatkoch včera Legislatívna rada vlády odporučila vláde schváliť.

Šéf Slovenskej televízie Richard Rybníček je s návrhom spokojný, ale ústredný riaditeľ Slovenského rozhlasu Jaroslav Rezník nie. Rezník žiada pri rozhlase zvýšenie o dve tretiny, to znamená z 30 na 50 korún. „Ak máme fungovať s vyrovnaným rozpočtom a plniť všetky úlohy, ktoré nám ukladá zákon, potrebujeme na to zodpovedajúce finančné zdroje,“ zdôvodnil pre SME.

Šéfka mediálnej sekcie na ministerstva kultúry Zuzana Mistríková pred dvoma týždňami povedala, že Rezníkove argumenty ministerstvo akceptuje, takže asi budú zapracované do pripravovanej novely zákona o koncesionárskych poplatkoch. Do Legislatívnej rady vlády sa však nedostali. Pre Rezníka je dôvod, prečo išiel do vlády návrh na 40 korún záhadou, po ktorej chce pátrať. Rozhlas má 1150 zamestnancov. Rezník ale šetriť prepúšťaním nemieni. (hr)