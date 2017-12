Parížske publikum Paula McCartneyho spievalo Give Peace A Chance

Paríž 26. marca (TASR) - Publikum, ktoré sa v utorok večer zišlo v Paríži na začiatku európskeho turné Paula McCartneyho, prevzalo spontánne uprostred vystúpenia od kapely skladbu jeho bývalého partnera Johna Lennona "Give Peace A Chance". Konštatoval to prítomný spravodajca agentúry AFP.

Sir Paul McCartney, ktorý sa vrátil k európskemu publiku po 10-ročnej pauze, chcel ukončiť 16. skladbu večera, pieseň "Here Today", napísanú na druhý deň po zavraždení Lennona. Načo publikom spontánne začalo spievať mierovú hymnu Johna Lennona "Give Peace A Chance", zloženú na začiatku 70. rokov na protest proti vojne vo Vietname.

Viditeľne prekvapený Paul sa pridal k spievajúcemu publiku 15.000 až 16.000 návštevníkov koncertu, potom pokračoval poctou pre Georgea Harrisona - piesňou "Something".

Na konci predstavenia spevák rozvinul na scéne francúzsku zástavu, mávajúc s ňou, čím si vyslúžil nadšenie davu. Paul MaCartney, ktorý bol vždy veľmi diskrétny v otázke svojich politických a občianskych postojov, na rozdiel od Johna, k svojmu gestu nedodal ani slovo. Iba sa vopred prezliekol to trika s nápisom No More Land Mines (Nie ďalším pozemným mínam), podporujúc tak boj proti týmto zbraniam, ktorý vedie jeho manželka Heather Millsová.

Paríž je prvou zastávkou v Európe na prvom medzinárodnom turné Paula MaCartneyho po 10 rokoch. Koncertnú šnuru začal 1. apríla 2002 v Oaklande v Kalifornii a postupne do konca mája navštívi 15 metropolí - Barcelonu 28. a 29. marca, Anvers 1. a 2. apríla, Sheffield 5. a 6: apríla, Manchester 9. apríla...

Cartney v Paríži ponúkol 37 piesní, väčšinu z nich z repertoáru Beatles ("All My Loving", "Let It Be", "The Long And Winding Road", "Yesterday", "Get Back", "Lady Madonna"... ), ďalej "Something" Georgea Harrisona, ktorú intepretoval sám iba s ukulele, a piesne zo svojej sólovej kaiéry so skupinou Wings "Jet", "Let Me In'", "Live And Let Die"...).