MIG 21 na čele so "samotárom Jakubom" konečne v Bratislave

Bratislava 26. marca (TASR) - Aj slovenskí fanúšikovia českej skupiny MIG 21 sa po jej raketovom nástupe na českú hudobnú scénu a vydaní albumu Snadné ...

26. mar 2003 o 14:50 © TASR 2003

Bratislava 26. marca (TASR) - Aj slovenskí fanúšikovia českej skupiny MIG 21 sa po jej raketovom nástupe na českú hudobnú scénu a vydaní albumu Snadné je žít konečne dočkajú koncertu aj v Bratislave.

Aj keď termín koncertu spadá na 1. apríl, vystúpenie iste nebude prvoaprílovým žartom. Lídra kapely Jiřího Macháčka si mnohí iste pamätajú z úlohy večne "zhuleného" Jakuba vo filme Samotáři, za ktorú dokonca získal prestížne ocenenie Český lev. Ani samotný Macháček nevylučuje, že to bola práve jeho, medzi mladšími ročníkmi veľmi populárna filmová rola, ktorá prispela k úspechu kapely. "Bol by som naivný, keby som si myslel, že to tak nie je. Všetci v kapele veľmi dobre vieme, že veľa ľudí príde na náš koncert nie preto, že nás pozná, ale preto, lebo sa chcú pozrieť na toho chlapíka, čo hral v Samotároch a v reklame na mobilného operátora. Sme ale radi, že prídu a snažíme sa, aby nabudúce prišli už len kvôli Migu," hovorí Macháček.

MIG 21 ponúka nenapodobiteľný mix beatu, funku, popu, latino a jazzu určeného na tanec aj oddych. Hudba Tomáša Poláka a texty Jiřího Macháčka sú zásadne autorské a obaja sa zhodli na tom, že sa nebudú ničím viazať a dbať predovšetkým o to, aby sa bavili tým, že sa baví divák. Na koncerte v bratislavskom Parku kultúry a oddychu odohrá kapela v zložení Jiří Macháček (spev), Tomáš Polák (gitara, Pavel Hrdlička (trúbka, klávesy), Tomáš Kurfürst (basa) a Jan Hladík (bicie) skladby z nového albumu Udělalo se nám jasno a zo staršieho Snadné je žít. Na tomto koncerte skupina pokrstí naraz obidva albumy a divákom predvedie ich živé spracovanie.