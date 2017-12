Videoklip skupiny Blur čerpá z reálneho života

New York 26. marca (TASR) - Nezvyčajnú genézu má videoklip britskej skupiny Blur k singlu Out Of Time.

26. mar 2003 o 16:07 © TASR 2003

Režisér a špecialista na videoklipy John Hardwick ukázal podľa informácií časopisu Rolling Stone lídrovi skupiny Damonovi Albarnovi ručnou kamerou nakrútený dokumentárny film o živote posádky americkej vojnovej lode vyslanej do Perzského zálivu. Hodinový film nakrútený v októbri 2002 pre BBC členov kapely tak zaujal, že Hardwick ho zostrihal a urobil z neho dojímavý portrét mladej vojačky, ktorá musí znášať nielen odlúčenie od svojej rodiny. Videoklip je tak spolovice ľúbostným filmom so sociálnokritickým posolstvom a vyjadrením názoru na vojnu. Na festivale South By Southwest v texaskom Austine vystúpili Blur 13. marca na neplánovanom koncerte. Bolo to prvé vystúpenie po odchode gitaristu Grahama Coxona. Skupina sa musela zaobísť aj bez basgitaristu Alexa Jamesa, ktorý nedostal vízum do USA. Nahradil ho Chris Taynor z americkej skupiny Rival Schools.