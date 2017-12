V Bratislave otvorili novú fotogalériu

Bratislava 26. marca (TASR) - Výstavou najlepších fotografií čitateľskej fotosúťaže otvorili dnes v bratislavskej kaviarni Múzeum novú stálu fotogalériu ...

26. mar 2003 o 19:39 © TASR 2003

Bratislava 26. marca (TASR) - Výstavou najlepších fotografií čitateľskej fotosúťaže otvorili dnes v bratislavskej kaviarni Múzeum novú stálu fotogalériu s názvom Watt. "Je to dobrá správa pre slovenskú amatérsku fotografiu," konštatoval na vernisáži šéfredaktor časopisu Watt foto-video Marián Pauer, ktorý zriadil galériu v spolupráci so Slovenským národným múzeom. V nej plánuje každý mesiac organizovať výstavy. Okrem výberu zo šiestich víťazných kôl čitateľskej fotosúťaže spomínaného časopisu tam budú aj zahraničné expozície. Na súčasnú výstavu vybrala porota 40 fotografií z asi dvoch tisíc zaslaných. Medzi nimi sú aj víťazné v kategóriách príroda a experiment. Okrem tohto verejného ocenenia získali piati najlepší finančnú odmenu. Tak to bude v každom kole fotosúťaže.

Výstava potrvá do 27. apríla.