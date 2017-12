Na návšteve

27. mar 2003 o 17:00 BARBORA LAUCKÁ Foto: PETER LEGINSKÝ

Pavol Hammel

hudobník

manžel Boženy Krausovej

Ako, kedy a kde ste sa zoznámili?

Spoznal som ju v práci. Podľa amerického porekadla, že správny Američan sa žení trikrát. Najprv si zoberie spolužiačku zo školy, potom kolegyňu z práce a nakoniec spolužiačku svojej dcéry. Ja som teraz v druhej etape. (Smiech.)

Dátum svadby?

20. január 1999. Mali sme celkom maličkú svadbu, iba my dvaja a svedkovia. Nikto o tom nevedel. Brali sme sa dokonca mimo Bratislavy.

Prečo, tak ste sa báli novinárov?

Nemyslím, že som predmetom mimoriadne bulvárnych článkov. Skôr to bolo o našej intimite. Aj keby som sa sobášil na námestí SNP, neverím, že by z toho bola veľká aféra.

Aká je deľba práce v domácnosti?

Obrovská. Ja robím všetko a ona je praktická. Všetko po mne upratuje. Je práčka, umývačka riadu a podobne.

Kde a ako sa vám spolu býva?

Bývame v dome pri Bratislave, a býva sa nám senzačne. Je to fajn, že domček je aj nie je v meste. Nielen v dome, ale aj s manželkou mi je dobre. Azda zvláda aj ona mňa. Síce chrápem, ale kto už je dokonalý?

Kde trávite voľný čas?

Ak mi nejaký zostane, tak najradšej doma. V lete je to ideálne. Pri dome máme bazén, som pri ňom v polohe ležmo, a to je pre mňa najväčšie blaho.

Kde ho podľa vás trávi vaša manželka?

Íha. Doteraz som si myslel, že so mnou. Neviem, či nechcete náš vzťah naštrbiť.

Obľúbená kaviareň, reštaurácia?

Archa a Slang pub na Hviezdoslavovom námestí. Tu som najviac doma. (Smiech.) Spoločenského života a večerných sedení mám vyše hlavy. Minimalizujem návštevy lokálov a som s tým vyrovnaný.

Na čo najradšej míňate peniaze?

Na všetko. Určite ma manželka ohovorí. Som typ, ktorý si myslí, že treba míňať a užívať si. Treba chodiť na dovolenky, a to niekoľkokrát ročne. Asi tým niekoho naštvem, no ja sa nemusím hanbiť za to, ako som si zarobil peniaze, ani skrývať, že som ich nezarobil.

A vaša manželka?

Ona je môj pravý opak. Skrblí a neviem, kde to dáva. Do punčochy? Nie je ani na handry, ani na kozmetiku. Nerada nakupuje. Keby si mala ísť do butiku vybrať niečo na seba, asi sa povracia.

Na ktorý výlet s manželkou najradšej spomínate?

Na všetky. Je mi s ňou príjemne. Vieme dovolenkovať, dokonca aj sami. No žiadna dovolenka nesmie trvať dlhšie ako týždeň, pretože potom sa už začnem nudiť, a to mi ide na nervy.

Z čoho ste sa spolu naposledy tešili?

Z ničoho konkrétneho. V takomto spolužití je dôležité sústavne sa tešiť.

Počuli ste o manželke nejakú klebetu a čo vy na to?

Klebetu? Ona nie je vhodný typ na klebety. Umne sa schováva za svoje pôvodné meno. Nie je ani zdrojom pikošiek. Nič som o nej nepočul, ale môžem začať vyzvedať.

Zakladateľ skupiny Prúdy hudobník Pavol Hammel zosobňuje v slovenskej populárnej hudbe jednu éru. Jeho posledné cédečko s názvom Starí kamoši vyšlo minulý rok. Pre hru Stana Radiča Cirkus Homo Sapiens v divadle West robil pesničky a teraz premýšľa nad koncertným turné skupiny Prúdy. Toto zoskupenie bude totiž onedlho oslavovať 40. výročie svojho vzniku. So scenáristom Nikitom Slovákom plánuje pódiovo oživiť slávnu platňu z roku 1973 Šľahačková princezná. Z prvého manželstva má dcéry Lindu (28), ktorá žije v Prahe, a Veroniku (23). Je druhýkrát ženatý.



Božena Krausová

podnikateľka

manželka Paľa Hammela

Ako, kedy a kde ste sa zoznámili?

Bolo to veľmi dávno. Mala som asi desať rokov, skákala som gumu tam, kde som bývala. U mojich rodičov. Pali chodieval do nášho vchodu za svojou priateľkou. Vždy, keď prešiel, zostali sme s kamoškou v nemom úžase. Vtedy ma dokonca pohladkal po hlave.

Dátum svadby?

20. januára 1999. Svadbu sme mali u Janka Sucháňa. Bola to maličká svadba v Krakovanoch. Mala som na sebe spoločenský nohavicový kostým a po svadbe sme sa išli naobedovať do Piešťan.

Aká je deľba práce v domácnosti?

Pali mi veľmi pomáha. Super varí. Všetko ostatné robím ja.

Čo je jeho špecialita?

Rezne. Pripravuje ich výlučne on. Zvyčajne v nedeľu.

Kde a ako sa vám spolu býva?

Bývame neďaleko Bratislavy v rodinnom dome, a keďže je to malá dedinka, ktorá je súčasťou mesta, žije sa nám príjemne dedinsky. Máme tam veľa kamarátov, skvelých susedov.

Nežerú vás komáre?

Nie viac ako v Bratislave. Zo začiatku som tam nechcela ísť bývať, nevedela som si to predstaviť, no predčilo to moje očakávania.

Počas povodní vás nezatopilo?

Našťastie, nie. Fakt je, že prístupové cesty boli odrezané a ja som bola sama doma. Dcéra bola v tom čase dva mesiace v Nemecku a Pali na koncertnej šnúre v Tatrách. Bála som sa, aby nevypli elektrinu, aby som v tme nezostala sama.

Kde trávite voľný čas?

V lete doma pri bazéne, v zime chodievame na dovolenky k moru. My totiž nelyžujeme.

Kde ho trávi podľa vás váš manžel?

Pevne dúfam, že tam, kde ja.

Obľúbená kaviareň, reštaurácia?

Moje vlastné.

Na čo najradšej míňate peniaze?

Na dovolenky.

A váš manžel?

Myslím si, že tiež. V tomto sme sa vzácne zhodli.

Na ktorý výlet s manželom najradšej spomínate?

Napriek všetkým atraktívnym dovolenkám, ktoré sme absolvovali, rada spomínam na leto v Bardejove. Boli sme tam dva týždne a ja som si fantasticky oddýchla. Tak sa nedá odpočinúť nikde inde. Človek sa musí prispôsobiť pomalému tempu, absolvuje procedúry. Po prvých dvoch dňoch som si mysela, že zbalíme kufre a ideme preč, ale potom som sa do toho vžila.

Z čoho ste sa spolu naposledy tešili?

Tešíme sa denne a zo všetkého.

Počuli ste o svojom manželovi nejakú klebetu a čo vy na to?

Klebety zásadne nepočúvam. Za tie roky som sa to naučila.

Božena Krausová vyštudovala prekladateľstvo - tlmočníctvo, konkrétne angličtinu a ruštinu. Pracovala vo svojom odbore, neskôr v Kancelárii prezidenta a následne začala podnikať. Je spolumajiteľkou reštaurácií v centre Bratislavy. Je druhýkrát vydatá. Z prvého manželstva má dcéru Barbaru (21), ktorá študuje právo a žije s mamou a Paľom Hammelom v spoločnej domácnosti. Kedysi patril do domácnosti aj pudlík, no keďže sa neznášal s Paľom Hammelom, dali ho priateľom, ktorí sa oňho výbornestarajú.