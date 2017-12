Romanovi Polanskému veril aj Andrzej Wajda

„Som dojatý udelením Oscara za réžiu filmu, ktorý opisuje udalosti dotýkajúce sa môjho osobného života. Udalosti, ktoré mi pomohli pochopiť, že umenie môže prekryť bolesť,“ povedal režisér Roman Polanski, ktorý v nedeľu získal Oscara za réžiu filmu Pianis

FOTO – ČTK

ta. V utorkovom vyhlásení, ktoré vydala agentúra Reuters, Polanski sa poďakoval členom americkej Akadémie, ale nespomenul svoj eventuálny návrat do Hollywoodu. Ako je známe, šesťdesiatdeväťročný režisér poľského pôvodu je v Spojených štátoch nežiaduca osoba. V roku 1978 utiekol do Paríža zo Spojených štátov pred obvineniami za nezákonný sex s 13-ročným dievčaťom. Keby sa vrátil, tak by ho zatkli.

Roman Polanski sa ako režisér dotýkal Oscara už dvakrát. Bol nominovaný za filmy Čínska štvrť (1974) a Tess (1979). Mimorežisérsku oscarovú nomináciu má aj za adaptovaný scenár k filmu Rosemary má dieťa.

Tomu, že Polanski dostane Oscara, veril aj poľský režisér Andrzej Wajda, ktorý pred tromi rokmi dostal prestížnu sošku za celoživotné dielo. „Nebol som presvedčený, že kontroverznosť Polanského osoby mu zabráni vyhrať Oscara,“ povedal pre Reuters tvorca slávnej snímky Popol a diamant, ktorý Polanského obsadil ako herca do svojho posledného filmu Zemsta. „Ale nemyslel som si, že bude triumfovať až v troch kategóriách. Ceny pre herca Brodyho a scenáristu Harwooda boli pre mňa nadplánom.“

Wajda porovnal Pianistu k Spielbergovmu Schindlerovmu zoznamu, v ktorom nemecký obchodník zachráni tisíc Židov pred likvidáciou z krakovského geta. „Tento typ filmov sa neobjavuje príliš často. Avšak sám príbeh ešte nezaručuje víťazstvo. Keby ho Polanski nespracoval v majstrovskom rukopise a zároveň v nekompromisnej objektivite, Pianista by cenu nezískal.“

Ďalší slávny poľský režisér Krzystof Zanussi sa zase domnieva, že Polanski získal Oscara preto, že urobil silný film pôsobiaci na divákov aj v súvislosti s vojnovým konfliktom v Iraku. „Obrazy z Iraku sa až veľmi podobajú vojnovej devastácii Varšavy počas druhej svetovej vojny. Pianista zobrazuje vyhladzovanie Poliakov a Židov. Tým je vlastne adresovaný pre nás a má významný vplyv na veľké uvedomenie si ceny konečného víťazstva.“ (pet)