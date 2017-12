Kapela Čechomor a filharmonický orchester

BRATISLAVA - Česká kapela Čechomor sa v polovici apríla predstaví v Bratislave koncertom so štyridsaťčlenným filharmonickým orchestrom v rámci Proměny tour 2003. Turné je vyvrcholením projektu Proměny, nového albumu skupiny, ktorý pochádza z dielne ex-spe

27. mar 2003 o 10:00

váka britskej kapely Killing Joke a dirigenta opery v austrálskom Sydney Jaza Colemana.

V hale na Pasienkoch vystúpi skupina 14. apríla spolu s Collegiom Českej filharmónie pod vedením dirigenta Ondřeja Vrabca. Hosťami budú traja perkusionisti a Lenka Dusilová, ktorá sa okrem tradičného spevu prvýkrát predstaví aj hrou na gitare. „Koncert nebude taký dravý, skôr decentnejší v prejave,“ hovorí člen kapely Karel Holas.

Vystúpenie na Pasienkoch bude pre fanúšikov príťažlivé i z hľadiska svetelného a technického parku. „Budeme hrať na veľkom pódiu, budeme mať veľký svetelný park so zadnou projekciou. Prídeme aj s novým francúzskym zvukovým systémom. Je to malý aparát s celkovým výkonom 70 kW. Je taký dokonalý, že sa pričiní o to, aby bol v celej hale rovnaký zvuk, či už budete sedieť vpredu alebo vzadu.“

V rámci Proměny tour 2003 sa Čechomor na Slovensku predstaví jediným koncertom, no slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na sedem klasických koncertov, ktoré kapela odohrá v júni. (tasr)