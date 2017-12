Iné kafe vydá nový album ešte tento rok

Bratislava 27. marca (TASR) - Po takmer dvoch rokoch sa do práce na novom albume pustila skupina Iné kafe.

27. mar 2003 o 12:19 © TASR 2003

Kapele síce vyšiel minulý rok titul Situácia, ale išlo o retroalbum určený hlavne skalným fanúšikom. Obdobie ticha a rôznych dohadov o skupine vysvetľuje líder kapely Vratko Rohoň: "Po albume Je tu niekto sme do roka vydali Príbeh. Ľudia s nasledovným titulom viac-menej rátali. My sme však nič nevydali, trochu sa vyvetrali a oddýchli si tiež aj od miestami až nenormálnej reklamy a záujmu okolo nás. Výsledkom tohto všetkého bude, že nám síce veľa fanúšikov ďkúpenýchď cez médiá odpadne, praví však zostanú. A to je to pravé-orechové. Nepotrebujeme mať plné haly. Stačí 200 ľudí v klube," hovorí Vratko, podľa ktorého toto obdobie kapele len prospelo.

Súčasnosť by sa však dala nazvať ako ticho pred búrkou. "Máme odskúšaných 14 skladieb na nový album a viem, že bude naozaj dobrý," dodal s tým, že v štúdiu by mali začať nahrávať začiatkom mája. Oproti poslednému titulu Príbeh by však mala byť nová platňa rýchlejšia a tvrdšia po hudobnej i textovej stránke. "Bude po všetkých stránkach kvalitnejšia a veľmi sa na ňu tešíme," dodáva Vratko, ktorý zatiaľ nechcel názov nového albumu prezradiť. Po tom, čo by sa mal približne v septembri na hudobnom trhu objaviť, plánuje Iné kafe rozsiahlu koncertnú šnúru. Približne od polovice októbra do konca decembra sa tak môžu na ich vystúpenia tešiť fanúšikovia v slovenských i českých mestách.