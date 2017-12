Elán má prvé hudobné DVD História legendy I.

Bratislava 27. marca (TASR) - Legendárna kapela slovenskej hudobnej scény Elán vydáva po viac ako 20 albumoch prvé hudobné DVD.

27. mar 2003 o 14:58 © TASR 2003

Nosič s názvom História legendy I. Elán 1981-1991 ponúka fanúšikom v pôvodnej technickej kvalite zhruba 20 videoklipov, rôznych televíznych záznamov a samozrejme fotogalériu. Nechýba ani textová biografia prvej profesionálnej desaťročnice kapely v rokoch 1981 až 1991. Pod ikonou "členovia skupiny" sa však, ako by mnohí očakávali, neskrývajú textové informácie o členoch, ale ďalších 7 klipov alebo živých záznamov, týkajúcich sa jednotlivých "elánistov", ktorí v tom čase v kapele pôsobili, čiže Jana Baláža, Joža Ráža, Vaša Patejdla, Zdena Baláža, Juraja Farkaša, Gabriela Szaba a Martina Karvaša. Skalní na 103-minútovom nosiči nájdu slávne hity ako Stužková, Zaľúbil sa chlapec, Zlodej slnečníc či Čaba neblázni.

Hudobné vydavateľstvo BMG, ktoré na príprave spolupracovalo so zvukárom Jozefom Krajčovičom a licenčne so Slovenskou televíziou, plánuje vydať aj druhý diel Histórie legendy, ktorý by mal mapovať druhých desať rokov existencie azda najslávnejšej slovenskej skupiny. Ten by sa na pultoch mal objaviť na jeseň.

Keďže sa tento formát na našom trhu ešte len rozbieha, je "dévedéčko" Elánu jednou z prvých lastovičiek. Vôbec prvé hudobné DVD na slovenský trh priniesol Milan Lasica a Bratislava Hot Seranaders pod názvom Celý svet sa mračí.