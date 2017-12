Herec Martin Sheen protestoval proti vojne v Iraku zalepením úst

27. mar 2003 o 16:50 © TASR 2003

Los Angeles 27. marca (TASR) - Do protestov proti vojne v Iraku sa zapojil aj americký herec Martin Sheen (Apocalypse Now). Hollywoodska hviezda sa postavila v stredu v Los Angeles do čela pochodu, ktorého účastníci žiadali koniec vojny a návrat vojakov domov.

Šesťdesiatdvaročný herec pochodoval s ústami prelepenými páskou, na ktorej mal napísané Peace (Mier). Sheen, ktorý v seriáli Západné krídlo stvárnil postavu amerického prezidenta, niesol po ulici aj veľký kríž, informovali miestne médiá.

Sheen už pred začiatkom vojny vyjadril nesúhlas s politikou prezidenta Georgea W. Busha. Zaradil sa do skupiny viac ako sto prominentov, ktorí poslali Bushovi protestný list.

Naopak herec Brad Pitt vyjadril vojne v Iraku podporu. Keď sa už boje začali, treba ich doviesť do konca, cituje ho internetová stránka imdb.com. "Teraz sa nemôžeme vrátiť späť. Ako Američania by sme mali držať spolu," povedal Pitt.