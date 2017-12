Hlavnú úlohu v "českých" Rebeloch dostali opäť Slovenky

Bratislava 27. marca (TASR) - Spevácke dvojičky Daniela a Veronika Nízlové, známe ako duo Tweens, sa objavia v hlavnej ženskej úlohe muzikálu Rebelové, ktorý pre pražské divadlo Broadway pripravuje režisér Filip Renč.

Po Zuzane a Sone Norisových, ktoré si spolu zahrali v úspešnej filmovej verzii tohto titulu, tak opäť v českom muzikáli zažiaria slovenské sestry. Dokonca sa podelia o úlohu pôvabnej maturantky Terezy, ktorá preslávila mladšiu sestru Norisovú, Zuzanu.

Šestnásťročné dvojčatá prešli kvôli muzikálu v Prahe konkurzom, na ktorý ich pozval český spevák Michal David. Práve jeho starší hit Decibely lásky naspievali pred časom Tweens v slovenskej verzii ako Deti vašej lásky.

"Rebelov začnú skúšať niekedy v júli a premiéra by sa mala uskutočniť koncom septembra," povedal otec úspešných sestier Daniel Nízl, podľa ktorého videli dievčatá film Rebelové niekoľkokrát už pred konkurzom. "Videokazetu im priniesla ich profesorka a veľmi im to pomohlo pri príprave," dodal hrdý otec. Tohtoročné leto tak bude pre "tweensky" mimoriadne náročné. Okrem skúšania muzikálu v Prahe by totiž chceli nahrať aj svoj ďalší album.

Daniela a Veronika sú momentálne študentkami pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach a popri speve moderujú aj v televízii hudobnú reláciu.