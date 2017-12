R.E.M. nahrali protivojnový song Final Straw

Bratislava 27. marca (TASR) - Americká skupina R.E.M. a bieli raperi Beastie Boys sa zaradili do veľkej skupiny umelcov, ktorí vystupujú proti vojne v Iraku.

Spevák Michael Stipe a jeho kolegovia z R.E.M. nahrali podľa internetového portálu musicserver skladbu Final Straw. Po tom, čo ju naživo zahrali na vystúpení v kanadskom Vancouveri, rozhodli sa voľne ju šíriť na internete, aby si ju mohli vypočuť aj návštevníci ich webovej stránky. Spevák pri tejto príležitosti oznámil, že sa modlí za všetkých ľudí postihnutých vojnou. Pieseň je k dispozícii na adrese www.remhq.com/finalStraw/finalstraw.html.

Ešte pred R.E.M. protivojnový song In A World Gone Mad na webe šíria Beastie Boys. Je prvou ochutnávkou z nového albumu skupiny, na ktorom skupina pracuje už dlhší čas. Pieseň, ktorú fanúšikovia bielych raperov nájdu na stránke www.beastieboys.com nie je podľa člena kapely Adama Horovitza ani antiamerická ani pro-saddámovská, je to vraj skladba proti neospravedlniteľnej vojne.

Medzi známych odporcov vojny v Iraku patria v Anglicku napríklad aj Massive Attack alebo Damon Albarn. V celej krajine sa organizujú veľké protivojnové koncerty. V USA na protivojnovom fronte stretli Bruce Springsteen, Sheryl Crowová, Lou Reed, George Clinton alebo Jay Z. Trochu iný pohľad symbolizuje výrok kontroverzného Noela Gallaghera zo skupiny Oasis, ktorý vyhlásil: "Protestovať je zbytočná strata času, vojna bude tak, či tak."