Namiesto kurátora výstavu Ženské záležitosti otvorila žena v podväzkoch

27. mar 2003

Bratislava 27. marca (TASR) - Tajomná žena v spodnej bielizni a podväzkoch dnes namiesto kurátora otvorila feministickú výstavu inštalácií na pokraji škandálu s názvom "A room on Their own" - ženské záležitosti! v Galérii Medium pri bratislavskej VŠVU.

Podobne oblečené i učesané autorky a kurátorky Aneta Mona Chisa z Rumunska a Lucia Tkáčová vo svojich "izbách" zosmiešňujú všetky klišé, často používané v ženskom umení. Návštevník výstavy putuje alegorickým svetom žien z erotickej miestnosti cez telesný koridor do feministického bunkra, pričom môže skončiť v dievčenskej izbe, ale i materstvo oslavujúcej komnate.

Návštevník nájde nielen paradoxné stránky z porno časopisov, kde ženy hovoria po latinsky i výtvory zo šperkov, čipiek, flitrov, make-upu, či typicky ženské nákupy alebo znásilnené "barbiny". Celú jednu stenu pokrýva okolo 150 spodných nohavičiek, ktoré pre výstavu darovali skutočné ženy. Vo videách výtvarníčky evokujú déja-vu, pracujú s telom a telesnosťou, zobrazujú i epiláciu, kresby vytvárajú make-upom, ale i menštruačnou krvou. Menia identitu, do niektorých diel vtkávajú lesbický, či incestuálny odkaz. Upriamujú pozornosť na "otrepaný" ideál ženy produkovaný reklamou. Svoje doterajšie práce reflektujú použitím motívov zo ženského sveta ako bábika, ružová farba, či fragmenty nahého tela.

Názvom, inšpirovaným esejou Virginie Woolfovej, chcú autorky postmodernej výstavy naznačiť, že sa od vystavených objektov dištancujú. Galéria Medium ponúka pohľad do izieb slovenskej študentky VŠVU a rumunskej absolventky tejto školy do 26. apríla.