Misha: Ponáhľam sa často, občas si priplatím

Ako narábajú s peniazmi známi ľudia, sme hovorili so speváčkou Mishou.

28. mar 2003 o 8:35

FOTO – ARCHÍV SME PAVOL FUNTÁL

Vediete si prehľad o tom, koľko mesačne zarobíte a koľko miniete?

„Ako tlmočník som o svojich príjmoch mala vždy dobrý prehľad. Vedela som cekom presne, s akými úhradami môžem najbližšie rátať a podľa toho som aj brala ďalšie zákazky. Mám rada rovnováhu a viem vypnúť a urobiť si voľno, keď si to môj organizmus žiada. Teraz pri hudbe je to trošku iné. Nezávisí to len odo mňa. Presnú evidenciu si nevediem, ale bežný prehľad o príjmoch a výdavkoch mám.“

Radíte sa s niekým ako s peniazmi narábať, aby ste na nich zarobili?

„Nie, s nikým sa o tom neradím. Dám na vlastnú intuíciu. A navyše nie som človek, ktorý by chcel za každú cenu na všetkom zarobiť. To by som určite neprešla od tlmočenia k hudbe. Tlmočníctvo je platené lepšie. Od školy som sa vedela o seba sama postarať, a preto nejaké extra rady nevyhľadávam.“

Čo vám hovorí, keď sa povie, mám finančné suchoty?

„Také naozajstné existenčné suchoty som nezažila. Od osemnástich rokov som finančne nezávislá. Ale možno ich zažijem práve teraz. Lekár mi nariadil dvojmesačný hlasový pokoj a tak nebudem dva mesiace zarábať. Niekedy mi je do smiechu, ako to všetci vidia. Myslia si, že keď umelec prerazí, hneď je v balíku. My sme však na Slovensku.“

Považujete sa za šetrnú alebo skôr rozhadzujete?

„Keď si túžim niečo kúpiť, viem si našetriť. Myslím, že mám toľko racionálne finančné zmýšľanie, že by som našetrené alebo dlho zarábané peniaze len tak nerozhádzala. Keď mi však niečo stojí za to, dokážem za to zaplatiť.“

Ak máte peniaze nazvyš, ako ich zvyknete využiť?

„Peniaze nazvyš? To by som musela byť na piedestále v šoubiznise dekády. Ak sa však môžeme rozprávať o rozumných sumách nazvyš, míňam ich na veci, ktoré mi vedia urobiť okamžitú radosť. Na cédečka, na darčeky pre priateľov a rodinu alebo na benzín na cestu k rodičom do Michaloviec.“

Ak sa ponáhľate, zvyknete využiť aj expresné služby, za ktoré sa platia príplatky?

„Niekedy sa oplatí za príplatok ušetriť čas. Ten sa dá využiť inak a môže priniesť väčší zisk ako zaplatený príplatok. Teda za predpokladu, že vieme ako na to. Ponáhľam sa často, takže niekedy expresné služby využívam.“