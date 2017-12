Neprítomní budú dnes na galérii

Keď nám v predvečer otvorenia multimediálnej výstavy Nánosy, ktoré bude dnes o 19.00 h v synagóge šamorínskej At Home Gallery, povedala režisérka Vladislava Fekete, že jej doteraz prakticky všetky vernisáže pripadali príliš akademické, jasne naznačila, ..

28. mar 2003 o 9:00

Režisérka Vladislava Fekete pred svojimi Šamorínčanmi, s ktorými pripravila dnešnú netradičnú vernisáž výstavy Nánosy. Barle nie sú súčasťou chystanej divadelno-výtvarnej akcie, ale dozvukom režisérkinho zranenia.

FOTO – OLGA STEFANOVIC

Keď nám v predvečer otvorenia multimediálnej výstavy Nánosy, ktoré bude dnes o 19.00 h v synagóge šamorínskej At Home Gallery, povedala režisérka Vladislava Fekete, že jej doteraz prakticky všetky vernisáže pripadali príliš akademické, jasne naznačila, že tá dnešná takou určite nebude. „Pokúsili sme sa vytvoriť divadelno-výtvarnú akciu, kde sa však zachovajú všetky vlastnosti oboch žánrov. Rozhodne nám nešlo o performance, ktorá obyčajne z takéhoto spojenia vychádza.“

Slovo nánosy nepatrí k tým, ktoré by evokovali niečo obzvlášť príjemné. „Uvedomovali sme si to, a preto sme sa snažili tému odľahčiť, nájsť bod, v ktorom sa všetky tie nánosy rozprsknú. Vznešenejšie povedané, ide o ideu zbavovania sa nánosov každodenných zvyklostí,“ hovorí Vladislava Fekete.

Výstavu štyroch umelcov možno rozdeliť do niekoľkých segmentov, v rámci ktorých sa každý svojím spôsobom vyrovnáva so zvolenou témou. Ján Triaška, študent maľby, analyzuje to, čo je za nánosmi, jeho kolegyňa, fotografka Olga Stefanovic sa zaoberá ich rozoberaním, divadelník a pedagóg Vysokej školy múzických umení Martin Ondriska sa orientuje na nánosy života.

Vizualita i obsahové posolstvo ich fotografií, inštalácií, sôch či videoprojekcií, ktoré sú umiestnené v dolnej časti synagógy, budú na vernisáži z galérie prepájané a koordinované práve segmentom Vladislavy Fekete s názvom Neprítomní.

Tými „neprítomnými“, no z hľadiska vernisáže najprítomnejšími sú obyvatelia Šamorína. „Nikto z nich doteraz nemal takúto skúsenosť s hranou produkciou, prvýkrát sa dostávajú do stredu pozornosti, a tak sa aj oni zbavujú svojich nánosov, trebárs trémy.“ Výber asi dvadsiatky Šamorínčanov zastupujúcich všetky vekové kategórie, bol viac-menej náhodný. Niektorí z nich by možno za iných okolností vôbec nenavštívili výstavu či vernisáž.

„Každý si prinesie vec, ktorá ho charakterizuje, tým si aj oni budú vytvárať svoj objekt, svoju inštaláciu, ktorú si vzápätí budú rozoberať, a keďže sa pozerajú zhora z galérie, oni budú usmerňovať pozornosť diváka. Ako, to už je jedna z poínt vernisáže, ktoré sa nepatrí vyzrádzať. Nakoniec, ich akcie budú prekvapením aj pre mňa, ani ja doteraz neviem, čo budú ich osobné nánosy, s čím prídu na vernisáž.“

Po nej pokračuje v synagóge dnešný večer, organizovaný v spolupráci s bratislavskou galériou a klubom Buryzone, koktailom a produkciou DJ I am not your Jubox. Pre Bratislavčanov je zaujímavá aj informácia, že o 18.30 h bude na Námestí Ľ. Štúra pristavený vernisážový autobus. Podobná divadelno-výtvarná akcia sa zopakuje na finisáži 26. apríla, v medzičase si návštevníci výstavy môžu záznam vernisážovej akcie pozrieť na videu.

ALEXANDER BALOGH