Etno album na plátne

Swing (Swing) * Francúzsko 2002 * 90 minút * Scenár a réžia: Tony Gatlif * Hrajú: Oscar Copp, Lou Rechová, Tchavolo Schmitt

28. mar 2003 o 11:00 ZUZANA KEPPLOVÁ

Zvučné slovo swing označuje jeden z prúdov džezu, hudbu, ktorá v tridsiatych rokoch minulého storočia spôsobila tanečnú revolúciu. Swing znamená kolísavý pohyb, rytmus. V rovnomennom filme prichádza desaťročný pehavý Max do cigánskej štvrte v Štrasburgu a hľadá swing. Cigánča s týmto menom mu predáva rozbitú gitaru so strunou z bicykla. Max sa však nedá zastrašiť počiatočným nepriateľstvom a postupne objavuje celkom nový svet presiaknutý hudbou a takmer rozprávkovými tradíciami.

Ďalšia z radu filmových variácií Tonyho Gatlifa oslavujúcich tradičný život rómskeho etnika zasadzuje ľahučký príbeh priamo do centra cigánskeho swingu. Tony Gatlif, Francúz alžírskeho pôvodu, vzdáva týmto filmom hold Djangovi Reinhardtovi. Filmovať prichádza do skutočnej štvrte, zloženej z lacných bytoviek a klasických karavanov, kde títo hudobníci už celé generácie žijú a nemienia ju opustiť ani pre kamery. Majstri gitár, huslí a akordeónov tu hrajú viac-menej sami seba, no hlavne hrajú - úžasnú muziku.

Max je na prázdninách u starej mamy v štýlovom dome plnom starožitností. Odkedy ale začne chodiť na lekcie gitary u majstra Miralda, trávi čoraz viac času medzi Cigánmi. Gatlifovými filmami prechádza postava gadža bez predsudkov, ktorý sa na chvíľu naladí na cigánsku strunu a prežíva v ich komunite v súzvuku a očarení. Malý Max je spolu s matkou stále na ceste, zatiaľ čo jeho okatá múza Swing nikdy neopustila rodnú štvrť. Ich priateľstvo je čerešničkou zdobiacou idylický svet, kde hudba spája všetky etniká do jedného fantastického orchestra.

Bezpochyby, Swing je opretý o silu hudby. Samotný príbeh poznáme už z Ružových snov. Romantizujúci záujem o prostredie a dejiny etnika prechádza do nostalgického vzdychu nad starými mýtickými časmi, s niekoľkými narážkami na holokaust. Tony Gatlif predstavuje svet porozumenia, v ktorom tradičná arabská hudba a židovský klezmer dopĺňajú cigánsky swing. Veľa priestoru je, samozrejme, venovaného virtuóznym hudobným číslam, takže príbeh je len „lepihmotou“ medzi rytmami. Ako hovorí gitarista Miraldo, swing je hudbou pre uši a pre srdce a tak nejako je to aj so samotným Swingom.