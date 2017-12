Nový klip Horkýže Slíže "skomplikoval" Sabotérovi účes

Bratislava 28. marca (TASR) - S novým červeným prelivom sa nedávno objavil v spoločnosti člen Horkýže Slíže Mário Sabo.

28. mar 2003 o 16:44 © TASR 2003

Mário alias Sabotér s účesmi, ako tvrdí, vždy rád experimentoval. "Kedysi som bol veľký fanúšik The Cure, takže som nosil dlhé, tmavé, natupírované vlasy. Potom som bol aj depešák. V poslednom čase som dlho nosil ďjednorožcaď, ale ľudia okolo mňa ma nahovorili, že by som už mohol zmeniť účes," hovorí Sabotér.

Veľké problémy s čerstvou farbou mu však urobilo nakrúcanie najnovšieho videoklipu k pesničke L.A.G. Song. Videoklip sa totiž nakrúcal pod sprchou, a tak po niekoľkých hodinách strávených vo vode skončil Sabotér s hrdzavými vlasmi. Kúpil si však novú farbu a všetko dal do poriadku.

Hovorí, že neskôr možno príde na rad aj zelená alebo modrá. "Chcem to ešte využiť, kým mi všetko nevypadá, lebo potom zo mňa bude obyčajný ďskinheďákď," smeje sa a hovorí, že napriek tejto "nepríjemnosti" si pri natáčaní videa kapela užila veľa zábavy.

Pôvodný scenár k videoklipu bol vraj úplne iný ako výsledok. "Mali sme veľa záberov z koncertov, keď s nami chodili naši kamaráti s kamerami. Chceli sme to zostrihať a urobiť taký koncertný klip. Ale potom prišiel Tomáš Kmeť s nápadom so sprchou a my sme si povedali, že to vyskúšame," hovorí Sabotér.

Videoklip k L.A.G. Song sa odohráva pod sprchami a chalani svoje "prednosti" zakrývajú len gitarami. "Najskôr sme pod gitarami mali aj slipy, ale v niektorých záberoch to bolo vidno a muselo by sa veľa strihať a retušovať, tak sme skončili naostro," hovorí. Spočiatku mali problém "pobehovať" pred štábom a spoluherečkami nahí, ale nakoniec sa odviazali a bolo im to jedno. "Aj baby, čo sa s nami v klipe účinkujú, to brali v pohode. Naša manažérka rozumne vybrala spomedzi svojich kamarátiek samé rozvedené alebo slobodné kočky, takže im to nerobilo až taký veľký problém," dodal gitarista.

Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotografiu.