Lisa Marie Presleyová nie je hrdá na manželstvo s Jacksonom

28. mar 2003

Los Angeles 28. marca (TASR) - Išlo o jedno z najčudnejších spojení v šoubiznise - tajný sobáš samozvaného kráľa popu a dcéry kráľa rock and rollu v roku 1994.

Lisa Marie Presleyová (35) však tvrdí, že Michael Jackson (44), druhý z jej troch manželov, ju skutočne priťahoval. V rozhovore pre najnovšie vydanie časopisu Rolling Stone uviedla, že ju vzrušovali jeho záhadné spôsoby, chcela ho chrániť pred obvineniami zo zneužívania detí a myslela si, že spoločne môžu zachrániť svet. Povedala, že s ním spala, ale nie je na celý zážitok hrdá.

"Nedokážem povedať, aké boli jeho zámery, no môžem hovoriť o mojich, že som sa do neho úplne zamilovala a dostala som sa do celej tejto záležitosti, na ktorú teraz nie som hrdá," vyhlásila Presleyová v titulnom príbehu na propagáciu svojho debutového albumu To Whom It May Concern, ktorý vyjde 8. apríla.

Lisa Marie Presleyová, ako sama povedala, hrala spočiatku dobrú manželku -- bozkávala Jacksona na pódiu pri odovzdávaní MTV Video Music Awards v septembri 1994 a zastala sa ho počas spoločného TV rozhovoru s Diane Sawyerovou v roku 1995.

Jackson potom na týždne zmizol a nechal ju, aby si domýšľala kde sa nachádza podľa správ z tlače. Nasledovalo niekoľko jeho invektív na jej adresu a do odovzdávania MTV Video Music Awards v roku 1995 mohol celý svet vidieť, že je po všetkom. Lisa Marie Presleyová mala plné zuby, ako tvrdil, jeho kalkulatívnych a manipulatívnych spôsobov, a nazlostene zazerala na Jacksona z hľadiska, keď on vystupoval so zmesou svojich niekdajších hitov.

"Na konci to bolo už skutočne na nervy," pokračovala. Lisa Marie požiadala o rozvod a Michael jej dal ďalšiu niekoľkotýždňovú "kúru" mlčaním.

Po tejto traume sa na dva roky fyzicky a psychicky zrútila. Pustila sa do písania piesní Jacksona spomína v nahrávke Disciple, kde sa zmieňuje o jeho "masturbatívnych spôsoboch".

"Vôbec sa nepúšťam do Michaela," Presleyová dodala. "Viem, že ľudia chcú vedieť, o čom to bolo a, viete, pokúšam sa to opísať bez toho, aby som z neho robila zlého chlapíka... Dá sa to ťažko, keďže to bola tak zlá situácia a bolo to tak sk....né."