Hudobná skupina Team vypredala pražskú Lucernu a predĺžila svoje české turné

30. mar 2003 o 11:30 © TASR 2003

Bratislava 30. marca (TASR) - Známa slovenská hudobná skupina Team na čele so spevákom a gitaristom Paľom Haberom sa rozhodla predĺžiť svoje aprílové koncertné turné po Českej republike o jeden deň, pretože vstupenky na ich posledné vystúpenie v pražskej Lucerne boli v priebehu niekoľkých dní vypredané.

Ako prví si budú môcť známe hity tejto legendárnej päťčlennej kapely vypočuť fanúšikovia z Polnej. Team tu 5. apríla predstaví svoj aktuálny album Mám na teba chuť, ktorý vyšiel ešte minulý rok a obsahuje jedenásť úplne nových skladieb.

Na druhý deň sa skupina presunie do Hradca Králové a neskôr zavíta aj do Karlových Varov, Českých Budějovíc, Olomouca, Zlína, Ostravy, Brna a Plzne. Záver českej série koncertov si budú môcť vychutnať pražskí fanúšikovia, pred ktorými Team odohrá dve vystúpenia, a to 16. a 17. apríla.

Zakladateľom tejto populárnej formácie je martinský gitarista Dušan Antalík. V roku 1980 si počas jednej z hudobných skúšok všimol na dverách miestnosti nápis "Nerušte - skúšame: Troll, Elektra a Midd". Spojením začiatočných písmen uvedených slov a pridaním spojky "a" vytvoril názov Team, ktorý si ambiciózna skupina ponechala. "Ak sme neskúšali, trávili sme čas počúvaním kapiel ako Genesis, Yes, Pink Floyd, poľských SBB, českého Blue Efekt, ale i Fermáty či Prúdov. Milovali sme Queen a Erica Claptona, ale všímali sme si aj pop. Skrátka počúvali sme všetko, čo nás nejako oslovilo," zhodnotil začiatky Teamu Antalík.

Prvý album skupiny s jednoduchým názvom Team 1 vyšiel v roku 1988 a pre mladých hudobníkov znamenal veľký úspech. Pesničky ako Reklama na ticho, Nároční, Malá nočná búrka či Máš moje číslo sa vyšplhali na popredné miesta v hitparádach a stali sa hitmi, ktoré kapela hráva dodnes. Odvtedy Team vydal ďalších sedem albumov, čím sa zaradil medzi stálice slovenskej populárnej scény.