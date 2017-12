Rolling Stones pre vírus SARS zrušili koncerty v Číne

Napriek tomu, že Rolling Stones sa usilovali získať povolenie koncertovať v Číne už od roku 1978, v piatok pred novinármi oznámili, že plánované vystúpenia v rámci turné nazvané 40 Licks v Šanghaji a Pekingu sa rušia. Čínski fanúšikovia sa tak 1. a 4.

apríla koncertov nedočkajú.

Uplynulý víkend mali Rolling Stones koncertovať v Hongkongu. Ešte v polovici mesiaca ich promotér Colleen Ironside tento termín potvrdil, no v stredu skupina oznámila, že koncerty odkladá. Rockové legendy si vzali k srdcu odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), týkajúce sa núdzového režimu cestovania v Ázii v súvislosti s výskytom vysoko nákazlivého akútneho respiračného syndrómu (SARS), ktorý sa stal celosvetovou hrozbou. „Je nám veľmi ľúto a sme smutní, že koncerty neodohráme,“ uviedol v stanovisku Rolling Stones frontman Mick Jagger. „Veľmi sme sa tešili na vystúpenie v Číne. Je to naša túžba už roky a prídeme sem, len čo to bude možné.“

Na fotografii je Mick Jagger (vľavo) a gitarista skupiny Keith Richards počas koncertu v Tokiu, ktorý sa uskutočnil v polovici marca.

