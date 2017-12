Paralelné identity divadelníka Miloša Karáska

PREŠOV – Miloš Karásek, mnohostranný umelec, no najmä experimentátor na pôde výtvarnej i divadelnej, sa počas víkendu predstavil v Prešove s projektom Paralelná identita. Vernisáž, divadelná premiéra a krst CD tvoria tri autonómne, ale vzájomne prepojené časti tohto projektu. „Mám zmysel pre megalomániu. Najprv som sa za to hanbil, teraz som na to hrdý,“ povedal Miloš Karásek pred uvedením svojej hry Perón, ktorú naštudoval s hercami Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove.

Súčasne sa v Šarišskej galérii otvárala výstava nazvaná Súkromná mytológia, na ktorej Miloš Karásek predstavuje svoje drobné plastiky z bronzu. Po divadelnej premiére bol na Malej scéne DAD krst Kořanovho soundtracku spojený s koncertom Ondreja Smeykala na didgeridoo a alternatívne dychové nástroje. Aj tento koncept nazvaný Posledné veci anjela pochádzajú z myšlienkovej dielne Miloša Karáska. (sita)